Microsoft, Xbox Live Gold'u Game Pass Core ile değiştiriyor
Microsoft, Xbox Live Gold hizmetini sonlandırarak yerine Game Pass Core aboneliğini başlatıyor. Game Pass Core, Xbox One ve Series X/S kullanıcılarına 36 oyun sunacak.
Xbox Live Gold'u Game Pass Core ismiyle yeniden markalaştıran Microsoft, efsane hizmetini Temmuz'da rafa kaldırmaya karar verdi. Live Gold'un fiyatı değişmezken, bir dizi önemli yükseltme yapılacağı açıklanmıştı. Game Pass Core için sunulacak ilk 36 oyun belli oldu.
Xbox Game Pass Core için 36 oyun müjdesi
Microsoft, Temmuz ayında aldığı bir kararla birlikte Xbox Live Gold hizmetini sonlandırdı. 14 Eylül'den itibaren Game Pass Core aboneliğini başlatan şirket, aynı özellikleri ve daha fazla oyun sunacağını söylüyor. Game Pass Core fiyatı 79,99 TL/ay olarak belirlenmiş durumda.
Game Pass Core, Xbox One ve Series X/S kullanıcıları tarafından oynanabilecek 36 yapımı aşamalı olarak devreye alıyor. Kataloğa eklenecek ilk oyunlar arasında Fallout 76, Forza Horizon 4 ve Hellblade: Senua's Sacrifice gibi sevilen yapımlar var. Bu da abonelerin daha fazla yapım istemesine yol açacak gibi duruyor.
213132132
İşte Xbox One ve Xbox Series X/S'te Game Pass Core ile erişebileceğiniz 36 oyun:
Among Us
Astroneer
Celeste
Dead Cells
Descenders
Dishonored 2
Doom Eternal Standard Edition
Fable Anniversary
Fallout 4
Fallout 76
Firewatch
Forza Horizon 4 Standard Edition
Gang Beasts
Gears 5 Game of the Year Edition
Golf with your Friends
Grounded
Halo 5: Guardians
Halo Wars 2
Hellblade: Senua's Sacrifice
Human Fall Flat
Inside
Limbo
Ori & the Will of the Wisps
Overcooked! 2
Payday 2: Crimewave Edition
Powerwash Simulator
Psychonauts 2
Slay the Spire
Spiritfarer: Farewell Edition
Stardew Valley
State of Decay 2: Juggernaut Edition
Superliminal
The Elder Scrolls Online
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Unpacking
Vampire Survivors
Games with Gold'un yerine hem Xbox Series X/S hem de Xbox One'da yer alan Game Pass yapımlarını sunacak. Microsoft'un açıklamasına göre hizmete yılda 2-3 kez ek oyunlar eklenecek.
Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!