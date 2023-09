Microsoft, Xbox Live Gold'u Game Pass Core ile değiştiriyor

Xbox Live Gold'u Game Pass Core ismiyle yeniden markalaştıran Microsoft, efsane hizmetini Temmuz'da rafa kaldırmaya karar verdi. Live Gold'un fiyatı değişmezken, bir dizi önemli yükseltme yapılacağı açıklanmıştı. Game Pass Core için sunulacak ilk 36 oyun belli oldu.

Xbox Game Pass Core için 36 oyun müjdesi

Microsoft, Temmuz ayında aldığı bir kararla birlikte Xbox Live Gold hizmetini sonlandırdı. 14 Eylül'den itibaren Game Pass Core aboneliğini başlatan şirket, aynı özellikleri ve daha fazla oyun sunacağını söylüyor. Game Pass Core fiyatı 79,99 TL/ay olarak belirlenmiş durumda.

Game Pass Core, Xbox One ve Series X/S kullanıcıları tarafından oynanabilecek 36 yapımı aşamalı olarak devreye alıyor. Kataloğa eklenecek ilk oyunlar arasında Fallout 76, Forza Horizon 4 ve Hellblade: Senua's Sacrifice gibi sevilen yapımlar var. Bu da abonelerin daha fazla yapım istemesine yol açacak gibi duruyor.

İşte Xbox One ve Xbox Series X/S'te Game Pass Core ile erişebileceğiniz 36 oyun:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Games with Gold'un yerine hem Xbox Series X/S hem de Xbox One'da yer alan Game Pass yapımlarını sunacak. Microsoft'un açıklamasına göre hizmete yılda 2-3 kez ek oyunlar eklenecek.

