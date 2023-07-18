Microsoft Xbox Game Pass için yeni abonelik katmanı duyuruldu

Microsoft, Xbox Live Gold'u Game Pass Core ismiyle yeniden markalaştırarak yeni bir abonelik katmanı sunacak. Xbox Live Gold hizmeti sonlandırılırken, Game Pass Core aboneliği 79,99 TL/ay fiyatla sunulacak. Games with Gold programı da sona erecek ve yerine Game Pass yapımları sunulacak.

Microsoft tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte Xbox Game Pass için yeni abonelik katmanı ortaya çıktı. Xbox Live Gold'u Game Pass Core ismiyle yeniden markalaştıran Microsoft, efsane hizmetini rafa kaldırmaya karar verdi. Live Gold'un fiyatı değişmezken, bir dizi önemli yükseltme yapılacak.

Xbox Live Gold gitti, Game Pass Core geldi

Microsoft'un yeni kararıyla birlikte Xbox Live Gold hizmeti resmi olarak sonlandırılıyor. Teknoloji devi, 14 Eylül'den itibaren Game Pass Core isimli yeni aboneliğini sunacak. Temelde aynı özelliklere sahip olacak bu aboneliğin fiyatı 79,99 TL/ay olacak.

Xbox Live Gold üyeleri 14 Eylül'den itibaren otomatik olarak Xbox Game Pass Core üyeliğine geçiş yapacak. Bu değişimin bir parçası olarak Games with Gold programı da sonlandırılacak. Ekim ayı, oyuncuların iki ücretsiz Xbox One oyunu aldıkları son dönem olacak.

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Games with Gold'un yerine Microsoft, hem Xbox Series X/S hem de Xbox One'da yer alan Game Pass yapımlarını sunacak. Game Pass Core için yeni süreç 25'in üzerinde oyunla başlayacak. Şirketin açıklamasına göre hizmete yılda 2-3 kez ek oyunlar eklenecek.

Games Pass Core kapsamında sunulacak ilk oyunlar arasında Among Us, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76 ve Forza Horizon 4 gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Microsoft ayrıca Game Pass Core hizmetinin bir parçası olarak özel fırsatlar ve indirimler sunacağını söyledi. Ancak Games with Gold ise 1 Eylül'den itibaren sona erecek.

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