Microsoft, Windows 7 ve 8 için Edge güncellemesi yayınladı

Microsoft, Windows 7 ve 8 kullanıcıları için Edge tarayıcısına güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu adım, şirketin eski işletim sistemlerine desteği sürdürdüğünü gösteriyor.

Microsoft, bu yılın başlarında Windows 7 ve Windows 8/8.1 için Edge tarayıcısının desteğini sonlandırdı. Bu karar, uygulamanın eski işletim sistemlerinde daha fazla güncelleme almayacağı anlamına geliyordu. Ancak şirket ilginç bir adım atarak Windows 7 ve 8 için Edge güncellemesi yayınlandı.

Edge'in Windows 7 ve 8 sürümlerine güvenlik güncellemesi verildi

Microsoft, eski Windows sürümlerine sahip Edge kullanıcıları için önemli bir güvenlik güncellemesi paylaştı. Yeni paket, Windows 7 ve 8'deki son tarayıcı sürümü olan Edge 109'a dahil edildi. Microsoft'un desteği bıraktığı bir uygulamaya güncelleme vermesi ise dikkat çekti.

Edge 109, CVE-2023-4863 olarak takip edilen bir güvenlik açığını gideriyor. Microsoft'un açıklamasına göre bu açık, özel olarak hazırlanmış bir web sayfası aracılığıyla uzaktan kod yürütülmesine izin veriyordu. Ayrıca Windows 7 ve 8 kullanıcılarının istismar edildiği de bildirildi.

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Microsoft, Edge'in eski sürümlerine güncelleme vermeyi Ocak ayında bıraktı. Ancak "kritik" açıklara karşı Ekim ayına kadar uygulamayı izleyeceğini söyledi. 20 Ekim itibarıyla tüm desteğin sonlanmasıyla birlikte, Windows 7 ve 8'deki Edge kullanıcıları yalnız bırakılacak.

Şu anda Mozilla Firefox ; Windows 7 ve 8/8.1 için hala güvenlik güncellemesi yayınlayan tek büyük tarayıcı. Ancak Firefox için de desteğin önümüzdeki yılın Eylül ayında biteceğini hatırlatmak gerekiyor.

Edge kullanıcılarının yaklaşık yüzde 5'i hala eski işletim sistemlerini kullanıyor. Öte yandan Microsoft ise güvenlik güncelleştirmeleri yakında tamamen sona ereceğini söyleyerek, kullanıcılarını Windows 11'e davet etmeye devam ediyor.

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