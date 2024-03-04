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Microsoft ve Bosch, sürücüsüz arabalarda yapay zeka iş birliği yapacak

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Microsoft ve Bosch, sürücüsüz arabalardaki yapay zeka desteğini artırmak için iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliğiyle sürüş güvenliği iyileştirilecek ve otomobil sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.

Yapay zeka yatırımlarıyla gündemden düşmeyen Microsoft, bu sefer de Bosch ile uzun dönemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre, iki firma sürücüsüz arabalardaki yapay zeka desteğinin kapsamını artırabilmek için birlikte çalışacak. Böylece sürüş güvenliğinin büyük ölçüde iyileştirilmesi bekleniyor.

Otomobil dünyasında büyük heyecan yaratan bu ittifak başarılı olduğu takdirde, sektörde kartlar yeniden dağıtılabilir. Ayrıca bu iş birliğinin Apple'ın araba projesinin iptal olmasının hemen ardından ortaya çıkması, zamanlama açısından oldukça manidar bulundu. İşte tüm detaylar…

Microsoft, Bosch ile otomobil sektörünü değiştirebilir

Yapay zeka teknolojilerinin her türlü görsel ve yazı halindeki veriyi toplayarak otomobilin veri tabanına kaydedeceği, sonrasında da bu bilgileri aracın sürüş kalitesini ve hareket kabiliyetini artırmak için kullanacağı söyleniyor.

Microsoft yönetimi bu teknolojilerin arabalara uyarlanmasını devrimsel bir hamle olarak nitelendirirken, özellikle yol güvenliği anlamında sektöre katacakları çok şey olduğunu iddia ediyor. Genel olarak sürücüsüz arabaların gelişme sürecini de hızlandıracağı konuşulan bu yeniliğin, maliyetleri ne kadar artıracağı ise bilinmemekte.

Bosch'un üst düzey yöneticilerinden Tanja Rueckert konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hazırladıkları projenin genel sürüş güvenliğini iyileştirerek hem sürücüleri hem de yayaları koruma altına alacağını söylerken, sürücüsüz araçların sebebiyet verdiği kazaların da sıfıra yaklaşacağını öne sürdü. Eğer bu iddialar gerçek olursa, otomobil dünyasına yapılan yapay zeka yatırımlarının hacmi devasa şekilde artabilir.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft ve Bosch'un izlediği strateji doğru mu? Siz sürücüsüz arabalara sıcak bakıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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