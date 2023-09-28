Meta, yapay zeka ile WhatsApp'a ünlülerle mesajlaşma özelliği getiriyor

Meta Connect 2023 etkinliğinde Meta, yapay zeka teknolojisini WhatsApp'a entegre ettiğini duyurdu. Yapay zeka merkezli karakterler arasında Kendall Jenner ve Snoop Dogg gibi ünlüler yer alıyor. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan çıkartma özelliği de kullanıcılara sunulacak.

Meta, bugün Meta Connect 2023 etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ise birçok yeniliği paylaştı. Bu yeniliklerden biri de yapay zeka alanında oldu. Meta, yapay zekayı WhatsApp içerisine getiriyor. Böylelikle WhatsApp, yapay zeka sayesinde kullanıcıların ünlülerle mesajlaşmasını sağlayacak.

Yapay zeka merkezli karakterler arasında Kendall Jenner ve Snoop Dogg gibi isimler yer alıyor!

Çatı şirketi Meta, bugün Meta Connect 2023 etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket, etkinlik içerisinde birçok yeniliği kullanıcılarla paylaştı. Yeniliklerden biri de yapay zeka teknolojisi oldu. Meta, etkinlik kapsamında yapay zeka teknolojisini WhatsApp'a getirdiğini duyurdu.

Şirket, bunun için de Meta AI adlı bir asistan hazırladı. Bu asistan yapay zeka üzerinden DALL-E gibi görsel üretebilecek ve sorulan sorulara ChatGPT gibi cevap verebilecek. Bunun yanı sıra dikkat çeken bir diğer nokta ise yapay zeka merkezli karakter oluyor.

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Yapay zeka merkezli karakter kısmındaki Kişiler bölümünde 28 farklı karakter olacak. Bu kişiler arasında ise Charli D'Amelio, Dwyane Wade, Kendall Jenner, MrBeast, Snoop Dogg ve Paris Hilton gibi isimler yer alıyor.

Belirli bir seviyeye kadar hareket eden ve kendi tarzı olan bu karakterlerle ayrıca yazılı bir şekilde etkileşime girmek mümkün olacak. Öte yandan burada sporcu karakterden spor hakkında bilgi alınabilecek, aşçı karakterden ise yemek tarifleri elde edilebilecek.

Bunun yanı sıra WhatsApp'a gelen bir diğer yenilik ise yapay zeka tarafından oluşturulan çıkartmalar oluyor. Böylece yalnızca yazarak kendi özel çıkartmanızı oluşturmanız mümkün olacak. Bu özellik ayrıca Facebook, Instagram ve Messenger tarafında da olacak.

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