Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte sosyal medya tarafında da bu teknolojiye ayak uyduran içerik üretici sayısı bir hayli arttı. Artık insanlar yapay zeka sayesinde sadece birkaç tuşa basarak sıfırdan video, fotoğraf, ve diğer içerikleri üretebiliyorlar. Şimdi ise Meta, yapay zeka kullanarak içerik üretenlere etiket ekleyeceğini duyurdu. İşte detaylar…

Meta, yapay zeka etiketi ile yanıltıcı videoları engelleyecek

Facebook, Instagram, WhatsApp, ve Threads gibi sosyal medya devlerinin sahibi Meta, Cuma günü yaptığı açıklamayla birlikte yapay zeka kullanarak içerik üretenleri ilgilendiren bir haber duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda YouTube'da aktif hale getirilen yapay zeka seçeneği şimdi de Meta platformlarına geliyor. Bu seçenekte eğer videoda yapay zeka tarafından manipüle edilen veya oluşturulan içerikleri AI olarak etiketleyebiliyoruz.

Yapılan resmi duyuruya göre Meta, sistemleri tarafından yapay zekanın katkısı tespit edilen veya üreticinin yükleme sırasında açıklamasıyla birlikte video, ses, ve görselleri "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlemeye başlayacak.

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Ayrıca kullanıcıları maddi olarak yanıltma riskinin yüksek olduğu içeriklerde daha belirgin bir etiket kullanacağını belirten Meta, AI ile içerik üreterek insanların duygularıyla ve maddiyatıyla oynayan hesapları engellemeyi hedefliyor.

Meta'nın içerik politikasından sorumlu başkanı Monika Bickert, "Bu genel yaklaşım, insanlara içerik hakkında daha fazla bilgi verir, böylece onu daha iyi değerlendirebilirler ve böylece aynı içeriği başka bir yerde görürlerse bağlam sahibi olurlar," diyerek etiket özelliğini açıkladı.

Bu özellik sayesinde Sora gibi gelişmiş yapay zekalar tarafından üretilen içerikleri kullanıcılar fark edebilecek ve ona göre bir izlenimle yaklaşabilecekler.

Peki ya siz Meta'nın yapay zeka etiketi özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işe yarayan bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.