OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E'nin rakibi olan Imagine with Meta AI adlı platform, ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Yeni platformu ile ilgili tanıtım duyurusu yayınlayan şirket, yapay zeka gelişmeleriyle gelecek yıl neler olacağını paylaştı.

Meta, yapay zeka destekli görüntü oluşturma imkanı sunan yeni platformunu tanıttı. OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E'nin rakibi olan Imagine with Meta AI adlı platform, ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. İşte detaylar…

Imagine with Meta AI ile yaratıcı görseller oluşturabileceksiniz

Yeni platformu ile ilgili tanıtım duyurusu yayınlayan şirket, "Sizi uygulamalarımızda ve cihazlarımızda yeni AI deneyimleriyle tanıştırdık, büyük dil modellerinden oluşan Llama ailemize erişim açtık ve gelecek yıl ürünlerimizde yeni özelliklerin kilidini açacak olan Emu Video ve Emu Edit gibi araştırma atılımlarını yayınladık. Yeni yaratıcı ve sürükleyici uygulamalar sunmamızı sağlayacak içerik oluşturma, ses ve çok modluluk alanlarındaki yapay zeka gelişmeleriyle gelecek yıl neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün, temel yapay zeka deneyimlerimizden bazılarına ilişkin güncellemeleri ve uygulama ailemizde keşfedebileceğiniz yeni yetenekleri paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Facebook kullanıcıları, Meta AI platformunu mobil ve web üzerinden kullanabilecek. Mobil cihazlarda daha ayrıntılı yanıt ve arama sonucu sunacaklarını belirten şirket, yeni teknolojisini Ray-Ban Meta akıllı gözlüğe de entegre ettiklerinin altını çizdi. Buraya tıklayarak yapay zeka ile görüntü oluşturma platformuna erişebilirsiniz.

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Kullanıcılar, yeni mesaj oluşturacak "Yapay zeka sohbeti oluştur" seçeneğine tıkladıktan sonra şirketin yapay zeka asistanıyla sohbet etmeye başlayabilecek. Grup sohbetlerine de entegre edilebilen teknoloji, arkadaşlarınızla oluşturduğunuz görselleri paylaşmanıza ve onların görsellerinizde komutlar ile değişiklik yapmasına imkan tanıyor.

Imagine'ın 1.1 milyar görüntüyle eğitilen Emu teknolojisinin üzerine inşa edildiğini belirten şirket, "Yaratıcı hobilere yönelik bu bağımsız deneyim, görüntü temel modelimiz Emu'nun teknolojisiyle görüntüler oluşturmanıza olanak tanır. Mesajlaşma deneyimimiz daha eğlenceli, ileri geri etkileşimler için tasarlanmış olsa da artık web üzerinde ücretsiz görseller de oluşturabilirsiniz." dedi.