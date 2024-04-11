Mercedes-Benz G Serisi Elektrikli Modeli İçin Yeni İsim Belli Oldu

Elektrikli otomobil bir trend haline gelmeye devam ediyor. Birçok marka köklü modellerini elektriklendiriyor ve yeniden isimlendiriyor. Bunlar arasında Mercedes-Benz G Serisi'de nasibini aldı. Aracın tasarımı geçtiğimiz aylarda tanıtıldı ancak isim konusunda bir türlü net karar çıkmamıştı. Ancak bugün gelen haberlere göre elektrikli G Serisi için isim tartışmaları son buldu. İşte yeni elektrikli G Serisi adı ve detayları…

Elektrikli G Serisi için yeni isim belli oldu: EQG takısı atıldı!

Elektrikli G Serisi için EQ takısı atıldı. Modelin yeni ismi ise Mercedes-Benz G580 olarak belirlendi. Bilindiği üzere Mercedes-Benz elektrikli otomobillerinin isimlerinde EQ takısına yer veriyordu. EQE, EQC, EQS gibi isimlerle normal seriler ile elektrikli serilerin arasında isim farkı bulunuyordu.

Ancak bu duruma G Serisinde son verildi. Marka yeni elektrikli modeli G580 model ismiyle piyasaya sürülecek. Burada 2 şey göze çarpıyor. İlki Mercedes-Benz'in elektrikli otomobilleri çok daha sıradan hale getirerek kullanıcıların alışmasını sağlamak ikincisi ise ikonik G Serisi modelinin ismi de dahil olmak üzere marka algısını bozmamak.

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Yeni G580 " "G580 with EQ Tehcnology" (EQ Teknolojili G580) olarak tanıtılacak. Otomobilin teknik detayları kesin olarak açıklanmadı. Ancak 450 Hp güç ve 560 Nm tork sunan G550 modeli ile kıyaslarsak çok daha güçlü bir modelin geleceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca otomobilin her tekerlekte ayrı olmak üzere 4 elektromotora sahip olduğunu belirtelim. Bu durum güç olarak oldukça verimli. Ancak otomobilin ağırlığını düşündüğümüzde bizlere çok güçlü fakat 300 kilometre civarında yetersiz bir menzil sunulacağı anlamına geliyor. Gerçi bu boyutlarda bir SUV modelin ağırlığı hesaba katıldığında güç ve menzil konusu kendini başarılı olarak nitelendirebiliyor.

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