Mercedes-Benz A ve B serisini üretmeyi bırakıyor: Peki yerlerine ne gelecek?

Mercedes-Benz yeni aldığı karar ile birlikte 2026 yılında A ve B Serisinin üretimini bitirecek! Yerine hangi modeller gelecek? İşte detaylar

Mercedes-Benz premium otomobil bazında ürettiği kompakt sınıfında değişikliğe gidiyor. Marka elektrikli dönüşüm hareketi ile başladığı değişimde kompakt sınıfındaki A ve B Serisi'nin üretimini durdurma kararı aldı. 2026 sonunda üretimi bitirme kararı alan marka kompakt sınıfı otomobiller üretmeyeyse devam edecek. Peki A ve B serisi yerine ne gelecek? İşte detaylar…

Kompakt araç yelpazesinde değişiklik!

Mercedes-Benz 2011-2012 yıllarında üretim yaptığı segmentler de çeşitliliğe gitti. Bunun sonucunda Mercedes-Benz Citan ile ticari araçlardan başlayarak kompakt segmente kadar birçok yeni model piyasaya sürüldü. Bu çeşitlilik ardından CLA gibi hem uygun fiyatlı hem de premium sedanlar da Mercedes-Benz ailesinde yerini aldı.

Fakat Mercede-Benz'in yeni aldığı kararlara göre artık marka premium segmente daha çok yoğunlaşacak. Bunun ilk sinyallerini de yeni CLA'nın beklenilenin aksine premium bir otomobil olarak karşımıza çıkmasıyla verdi. Marka bu yolda ilerlemeye devam ederek A ve B Serisi kompakt otomobillerinin üretimi 2026 yılında sonlandırmayı planlıyor.

Yeni Mercedes-Benz B Serisi Türkiye'de: İşte fiyatlar!

Konuyla alakalı olarak Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius kompakt araçlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında en başarılı olduğumuza inandığımız modellere odaklanacağız"

Marka kompakt model gamında ise yenilenmiş CLA, GLA, EQA, GLB ve EQB modellerini piyasaya sunacak. Bu modeller hem elektrikli hem de benzinli olarak satılacak. Mercedes-Benz kompakt segmentinin temsilcilerini önceden de olduğu gibi Almanya ve Macaristan'daki tesislerinde üretecek.

Bahsi geçen modeller Mercedes-Benz'in MMA mimarisin kullanacak. MMA yani Mercedes Modüler Mimarisi markanın içten yanmalı motorlar için kullandığı konsepti. Ayrıca MMA yanında gelecekte sadece elektrikli otomobiller üreteceği MB-EA mimarisini de geliştirmeye devam ediyor.

Son nesil yeni B Serisi dün ülkemizde satışa sunuldu. Şu an sadece Progressive paketi ile satışa sunulan B Serisi 1.33 litre hacme sahip motoru ve 7G-DCT otomatik şanzımanı ile satılıyor. Aracın fiyat listesiyse şu şekilde:

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 708 bin 616 TL

ÖTV Oranı: %80

Tescil Masrafları: 4 bin 400 TL

Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı: 1 milyon 509 bin 500 TL

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