Meizu 21 Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Detaylar

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Meizu, yakın zamanda yeni Meizu 21 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Pro modelin daha ilerleyen bir zamana ertelenerek yalnızca standart model olan Meizu 21'in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak tanıtıma kısa bir süre kala Meizu 21 teknik özellikleri ortaya çıktı.

Meizu 21 özellikleri neler olacak?

30 Kasım'da tanıtılması beklenen Android amiral gemisi Meizu 21'in 6.55 inç boyutunda AMOLED ekrana yer vermesi bekleniyor. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde olacak bu ekranın 120 Hz yenileme hızı ile desteklenmesi bekleniyor. Bununla beraber 1800 nit tepe parlaklık ve 1920 Hz PWM sunması bekleniyor.

Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak cihazın 80W hızlı şarj ile beslenen 4.800 mAh kapasitesinde bir bataryadan enerji alması bekleniyor. Bununla beraber Android 14 tabanlı Flyme 10.5 üzerinde çalışacağı bildiriliyor.

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Sızıntıya göre akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulum, OIS teknolojisi ile desteklenen 200 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel derinlik sensöründen oluşacak.

Son olarak Meizu 21'in ekran içine yerleştirilen parmak izi okuyucusuna sahip olacağı bildiriliyorken, 156,7 x 75,3 x 7,9 mm boyutlarında ve 198 gram ağırlığında olacağı da sızan bilgiler arasında.

Meizu 21 modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.55 inç – AMOLED 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWMİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Arka Kameralar: – Ana kamera: 200 Megapiksel, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 12 Megapiksel – Derinlik sensörü: 5 Megapiksel Batarya: 4800 mAhŞarj Hızı: 80W Super mChargeİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Flyme 10.5Boyut: 156,7 x 75,3 x 7,9 mmAğırlık: 198 gramDiğer: Ultrasonik mTouch ekran içi parmak izi tarayıcısı

Meizu 21 modelinin fiyatı hakkında bir bilgi mevcut değil. Fakat 3 bin 999 yuan fiyata sahip Xiaomi 14 modelinden daha ucuz olması bekleniyor.

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