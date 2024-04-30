Meizu, yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekileceğini açıklamıştı. Ancak son gelen bilgilere göre firma ya bu kararından vazgeçti ya da son bir model daha tanıtmak istiyor. Söz konusu bu modelin ise Meizu 21 Note olacağı biliniyor. Merakla beklenen bu akıllı telefonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Meizu 21 Note tasarımı ortaya çıktı. Tasarımı görenlerin aklına ise iPhone geldi. İşte ayrıntılar…

Karşınızda Meizu 21 Note tasarımı

Çinli kullanıcılar arasında en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak bilinen Weibo'da Meizu 21 Note modeline ait olduğu bir tasarım paylaşıldı. Ancak bununla ilgili net bir bilgi yok. Bu nedenle kesin gözüyle bakmamakta fayda var. İşte iddia edilen Meizu 21 Note tasarımı;

Akıllı telefonun arka tasarımına baktığımızda üçlü kamera kurulumu yer aldığını görüyoruz. Bununla birlikte dalga desenlere sahip degrade renkli mat kaplamaya sahip bir panel bulunuyor. Renk seçeneklerinin ise siyah ve mor olduğu görülüyor. Özellikle kamera kurulumun iPhone'u akıllara getirdiğini söyleyebiliriz.

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Mevcut iddialara göre Meizu 21 Note, 6,8 inç boyutunda LTPO OLED ekranla gelecek. 1,5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 2160Hz PWM karartma sunacak. Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak.

16 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bulunacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşacak. Öte yandan cihaz, 66W hızlı şarjdan beslenen 5500 mAh'lik bataryadan güç çekecek.

Beklenen Meizu 21 Note özellikleri şu şekilde sıralandı;