Meizu, 30 Kasım'da amiral gemisi Meizu 21'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Meizu 21'in 200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP3 ana sensörünün Samsung'un amiral gemisi Galaxy 23 Ultra'dan yüzde 40 daha yüksek bir görüntüleme hızına sahip olduğu iddia ediliyor. Akıllı telefonda ayrıca 6.55 inç FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 80W hızlarında şarj olabilen 4800 mAh'lik pil gibi özellikler bulunacak.

Meizu 21, 200 Megapiksel kamera ve Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Meizu, 30 Kasım'da amiral gemisi Meizu 21'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkan akıllı telefon ile ilgili şimdi de iddialı bir paylaşım yapıldı.

Meizu 21'in kamerası Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı iddiası

Meizu, halihazırda ön sipariş sürecinde bulunan Meizu 21'in 200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP3 ana sensörünün Samsung'un amiral gemisi Galaxy 23 Ultra'dan yüzde 40 daha yüksek bir görüntüleme hızına sahip olduğunu iddia etti. Tabii gerçek zamanlı sonuçların cihazın tanıtılacağı 30 Kasım tarihinden itibaren ortaya çıkmaya başlayacağını belirtelim.

Akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panelin bulunması olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 80W hızlarında şarj olabilen 4800 mAh'lik pil gibi teknik özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacağı söyleniyor.

200 Megapiksel kamera ve Snapdragon 8 Gen 3! Meizu 21 özellikleri ortaya çıktı

Meizu 21 modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.55 inç – AMOLED 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWMİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM – Depolama12 GB RAM ve 512 GB (Başka opsiyonların da olması kuvvetle muhtemel)Arka Kameralar: – Ana kamera: 200 Megapiksel, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 12 Megapiksel – Derinlik sensörü: 5 MegapikselBatarya: 4800 mAhŞarj Hızı: 80W Super mChargeİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Flyme 10.5Boyut: 156,7 x 75,3 x 7,9 mmAğırlık: 198 gramDiğer: Ultrasonik mTouch ekran içi parmak izi tarayıcısı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.