Medya Takip Merkezi, Podcast Takip Servisi ile Markalara İçerik Pazarlama Stratejisi Sunuyor

Medya Takip Merkezi'nin Podcast Takip Servisi, popüler podcast kanallarında yayınlanan yüzlerce programa erişim sağlayarak markaların içerik raporlarına ulaşmasını sağlıyor. MTM, müşterilerine sunduğu podcast takip raporları ile markaların içerik stratejilerini güçlendirmelerine, hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Medya Takip Merkezi (MTM), hayata geçirdiği Podcast Takip Servisi ile popüler podcast kanallarında yayınlanan yüzlerce programa erişim sağlıyor. Böylece markaların içerik pazarlama stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı olacak kaynağı sunmak hedefleniyor.

Medya Takip Merkezi'nin Podcast Takip Servisi, popüler podcast kanallarında yayınlanan yüzlerce programa erişim sağlayarak markaların ihtiyaç duydukları içerik raporlarına ulaşmasını sağlıyor.

Gündem, aktüalite, haber, siyaset, ekonomi, konuklu programlar, otomotiv, sağlık, teknoloji gibi geniş bir yelpazeye yayılan 200 farklı podcast kanalını takip eden MTM, markalar için değerli içerikleri güncel ve anlık olarak raporluyor.

MTM, müşterilerine sunduğu podcast takip raporları ile markaların içerik stratejilerini güçlendirmelerine, hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.