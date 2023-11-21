MediaTek, Snapdragon 7 Gen 3 Tabanlı Dimensity 8300'ü Duyurdu

MediaTek, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 tabanlı yeni yonga seti Dimensity 8300'ü tanıttı. Dimensity 8300, performans artışı ve enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Özellikleri arasında 4nm süreç, sekiz çekirdekli CPU, güç tasarrufu sağlayan GPU ve 5G ağına uyumlu olması bulunuyor.

MediaTek, mobil işlemci dünyasının önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Bugün de MediaTek, Qualcomm'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü Snapdragon 7 Gen 3'ü temel alan yeni bir yonga seti olan Dimensity 8300 'ü duyurdu. İşte MediaTek Dimensity 8300 özellikleri!

Dimensity 8300, yüzde 20 performans artışına sahip!

MediaTek, mobil işlemci pazarının önemli isimlerinden biri. Şirket, orta sınıf akıllı telefon pazarında yeni bir oyuncu olan Dimensity 8300 yonga setini tanıttı. Bu çip, öncekilere ve rakiplerine göre performans iyileştirmeleri ve enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

Dimensity 8300 işlemci, TSMC'nin 2. nesil 4nm sürecini temel alıyor. Bununla birlikte 4 ARM Cortex-A715 çekirdeği ve 4 ARM Cortex-A510 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir CPU'ya sahip. Bunun yanı sıra şirket, yeni yonga setinin önceki modele göre yüzde 20 performans artışı olduğunu söylüyor.

GPU'suna yan bakılmıyor: MediaTek Dimensity 9300 tanıtıldı!

Performansın dışında yüzde 30 daha az güç tükettiğini de ekliyor. GPU kısmına gelince işlemci, yüzde 55 daha az güç tüketiyor. Performans kısmında da yüzde 60 daha fazla performans sunan Mali-G615 MC6 GPU'yu içeriyor. Ayrıca Dimensity üretken yapay zeka modellerini çalıştırabilen yeni bir özel APU 780 AI işlemciye sahip.

Öte yandan şirket, maksimum RAM hızı desteğini de 6400MHz'den 8300MHz'e çıkardı. Bu da çoklu görev söz konusu olduğunda yüzde 33'lük bir iyileşme anlamına geliyor. Dimensity 8200, UFS 3.1 depolamayı desteklerken Dimensity 8300 en yeni standart olan UFS 4.0'ı destekliyor.

Bir diğer önemli gelişme ise Snapdragon 7 Gen 3 ile uyumlu olan 60 fps hızında 4K video kaydetme yeteneği. MediaTek, kullanıcıların 4K HDR videoları aynı anda iki kameraya kaydetmeye imkan tanıyan bir özellik tanıttı. Ayrıca yeni işlemcinin 5G ağlarında 5,17Gbps'ye kadar en yüksek indirme hızlarına ulaşabildiğini söylüyor. Şirket, bant genişliğini öncekine göre 2 kat artıran Wi-Fİ 6E desteğinin olduğunu da ifade ediyor.

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