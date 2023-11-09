MediaMarkt'ta otomobil görürseniz şaşırmayın!

Otomotiv sektöründeki yenilikçi çözümleriyle tanınan Citroën, MediaMarkt ile güçlerini birleştirdi. Türkiye'de de sevilen Citroën Ami modeli artık MediaMarkt İstanbul Marmara Park Tech Arena mağazasında müşterilerle buluşuyor. İşte detaylar…

MediaMarkt'ta artık Citroën Ami'de yer alıyor!

Citroën Ami, tamamen elektrikli yapısıyla dikkat çekiyor. MediaMarkt Tech Arena'da hazırlanan Citroën standında müşteriler, bu yüzde 100 elektrikli modeli inceleyerek online satın alma imkanından faydalanabilecekler.

Citroën Ami standı, 6 ay boyunca MarmaraPark Avm'deki MediaMarkt Tech Arena mağazasında ziyaretçilere açık olacak. Bu iş birliği, 2021'de kurumsal, 2022'de online olarak bireysel müşterilere sunulan Citroën Ami'nin başarısını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

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Citroën Ami, sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin kent ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunan bir araç olarak öne çıkıyor. Tamamen elektrikli sürüş modu, şehir merkezlerinin dar alanlarında özgürce hareket etmeyi ve kullanım maliyetlerini minimuma indirmeyi sağlıyor.

75 km'ye kadar elektrikli sürüş menziline sahip olan Citroën Ami, 45 km/saat hıza ulaşabilen, sessiz ve çevreci bir sürüş sunuyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, pratik bir şekilde şarj edilebiliyor ve sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabiliyor.

Bu iş birliği, MediaMarkt Tech Arena mağazasında müşterilere interaktif bir deneyim sunarken, Citroën Ami'nin ulaşılabilir mobilite çözümlerini geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Elektrikli mobilite alanında atılan bu adım, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.