McLaren'den elektrikli araç hamlesi! Porsche Taycan rakibi geliyor

Hızlı ve hafif süper spor araçlarıyla otomobil tutkunlarının hayalini süsleyen Mclaren, yeni bir sızıntı ile gündeme geldi. Yayınlanan rapora göre Mclaren, Porsche Taycan rakibi bir elektrikli araç için çalışmalara başladı.

Mclaren ekibi, elektrikli araç için kolları sıvadı

Mclaren'in eski CEO'su Mike Flewitt, İngiliz otomobil üreticisinin süper otomobil çizgisinden sapmaması gerektiğini savunuyordu. Bu yıl CEO koltuğuna oturan Michael Leiters ise ürün yelpazesinin genişletilmesi gerektiğini açık bir şekilde belirtti.

Leiters'ın şirketi elektrikli araç pazarına girmesini sağlayacak hibrit Artura'nın yanı sıra çeşitli yeni modeller planladığı ortaya çıktı. Leiters, bir basın toplantısında günlük kullanılabilecek bir elektrikli araç geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Tesla dehşet saçtı! Birden fazla insanı ezdi geçti

Konu hakkında açıklama yapan Leiters, "Teknoloji gelişmeye devam ediyor ve bizim onu ??daha fazla bir yaşam tarzına, daha faydalı bir amaca sahip olacak şekilde özelleştirmemize izin veriyor. Ekibimden duyduğuma göre, geçmişte olgunlaşmamış bir ürünü kabul eder, piyasaya sürer ve müşterilere teslim ederdik. Artura, bunu yapmadığımız ilk projeydi. Aracın olgunlaşmadığını gördük ve teslimatları durdurduk. Bunu yapmak şirketin mali durumunu riske attı ama bence bu önemliydi. McLaren ekibi olarak, geliştireceğimiz yeni otomobillerde marka çizgilerinden ödün vermeyeceğiz." dedi.

Leiters, geliştirilecek elektrikli aracın markanın hafiflik felsefesini ve modellerinin dinamik DNA'sını karşılaması gerektiğini söyledi. Leiters ayrıca, McLaren'in fiyatlandırma politikası nedeniyle geliştirilecek elektrikli aracın 235.000 dolar civarında olması gerektiğini ifade etti.