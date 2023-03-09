Mahkeme kararı ile ilgili olarak Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem ile son durumu ve süreci konuştuk. Martı kapanacak mı?

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar gereği, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamaları ile internet sitesine erişim engeli getirildi. Bu karar, Martı Ceo'su Oğuz Alper Öktem'in New York Borsası'nda halka açılma süreci ile ilgili çalışmalar yaptığı yayınlandı. Konuyla ilgili olarak Martı Ceo'su Oğuz Alper Öktem ile son durumu ve süreci konuştuk. Martı kapanacak mı?

Martı kapanacak mı? – CEO ile konuştuk!

Belirlenen koşullar çerçevesinde, Martı uygulamaları ve internet sitesinin yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları ise verdiği dava dilekçesinde Martı'ya dair bazı ifadeler öne sürdü. Dilekçede, Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasıyla yasadışı korsan taşımacılık yaptığına yer verdi.

Taksici tarafında ise haksız rekabet oluşturmasından dolayı bu durumların tespiti ve engellenmesi talebi yer aldı. Bu erişim engeli kararı ise Martı kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Martı'nın NYSE'ye açılma kararı planı için New York Borsası'nı ziyaret ettiği sırada geldi.

Martı CEO'su, NYSE'ye açılma sürecinde son dönem içinde olduklarını Twitter üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşımın üzerine erişim engeline dair açıklama yaptığı bir video paylaşımı da yaptı. Ayrıca açıklamasında, New York Borsası'nda Türk bayraklarıyla karşılandığını belirten CEO, bugün adliyede olduklarını söyledi.