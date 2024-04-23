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Manor Lords, 26 Nisan'da Steam ve PC Game Pass'a çıkacak

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Orta Çağ temalı şehir kurma ve strateji oyunu Manor Lords, 26 Nisan'da erişilebilir hale gelecek. Oyun, Steam'de büyük beklenti yaratarak 3 milyondan fazla kullanıcı tarafından istek listesine eklendi.

Manor Lords, 26 Nisan'da erişilebilir hale gelecek. Orta Çağ temalı şehir kurma ve strateji oyunu, lansmana günler kala Steam'de büyük beklenti yarattı. Oyunun şu anda Steam'de 3 milyondan fazla kullanıcı tarafından istek listesine eklendiği belirtildi.

Manor Lords 26 Nisan'da Steam ve PC Game Pass'a çıkacak

Bağımsız stüdyo Slavic Magic tarafından geliştirilen Manor Lords'un istek listesi, son aylarda katlanarak arttı. Sadece geçtiğimiz hafta 500 binden fazla oyuncunun radarına girmeyi başardı. Bu da oyunu Steam'in istek listesine eklenen oyunların zirvesine yerleştirdi.

Çok sayıda oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran Manor Lords; 26 Nisan'daki lansmanıyla birlikte Steam'in en büyük yapımlarından biri olacak gibi duruyor. Oyunun PC Game Pass ile ilk günden erişilebilir hale geleceğini de belirtmek gerekiyor.

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Bilmeyenler için Manor Lords; oyuncuların kendi Orta Çağ kasabalarını inşa edip yönettiği bir oyun olarak öne çıkıyor. Mevsimler ve hava koşullarıyla mücadele ederken aynı zamanda ekonomiyi yönetmeli ve topluluğunuzu büyütmelisiniz.

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10 (64-bit)

İşlemci: Intel® Core™ i5-4670 (quad-core) / AMD® FX-Series™ FX-4350 (quad-core)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB) / AMD® Radeon™ RX-460 (4 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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