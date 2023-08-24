Lenovo Tab M8 2024 Özellikleri Paylaşıldı

Lenovo'nun resmi web sitesinde yeni tablet modeli Lenovo Tab M8 2024'ün özellikleri paylaşıldı. 8 inç HD ekran, MediaTek MT8768 işlemci, 3 GB/4 GB RAM, 32 GB/64 GB depolama, 2 MP ön kamera, 8 MP arka kamera ve 5100 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan tablet, Android 13 işletim sistemiyle çalışacak.

Lenovo yeni tabletini resmi web sitesinde gösterdi. 4. Nesil Tab M8 2024'ün tüm özellikleri Lenovo'nun web sitesinde paylaşıldı. Gelin Lenovo'nun yeni tableti Lenovo Tab M8 2024 (4. Nesil) modelinin özelliklerine göz atalım.

13 saat video oynayabilen Tab M8 2024'ün detayları

Geçtiğimiz yıl Japonya pazarı için tanıtılan Lenovo Tab M8 (4. Nesil) bu yıl güncellenmiş bir şekilde Lenovo'nun web sitesinde göründü. Tab M8 2024 ismini taşıyan yeni tablet, özelliklerini de bu platformda paylaştı.

8 inç büyüklüğünde HD bir ekranla birlikte gelen Lenovo Tab M8 2024, bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunuyor. 16: 10 en boy oranına sahip olan tablet, 350 nit parlaklık sunuyor. Ekranın üzerinde 2 Megapiksellik bir ön kamera taşıyan Tab M8 2024, arka tarafta 8 Megapiksellik tek bir kamera barındırıyor.

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3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği sunan tablet, gücünü MediaTek MT8768 işlemcisinden alıyor. 32 GB ve 64 GB eMMC 5.1 dahili depolama ile satışa sunulacak olan Tab M8 2024, içerisinde 13 saate kadar video oynatabilecek 5100 mAh'lik bir pil bulunduruyor.

Ek olarak Bluetooth 5.0, çift hoparlör, 3,5 mm jak girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve microSD kart desteği gibi donanımlara da sahip olan Tab M8 2024, mavi ve gri renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Android 13 işletim sistemi ile çalışan Tab M8'in lansman tarihi ve fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Lenovo Tab M8 2024 özellikleri

Ekran: 8 inç, 60Hz yenileme hızı, HD

İşlemci: MediaTek MT8768

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB

Ön kamera: 2 Megapiksel

Arka kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 5100 mAh

İşletim sistemi: Android 13