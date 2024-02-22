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Lenovo Tab M10a 5G: Snapdragon 690 işlemcili yeni tablet ortaya çıktı

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Lenovo'nun orta segmente hitap eden bütçe dostu yeni tableti Lenovo Tab M10a 5G, Google Play Console'da görüldü. Snapdragon 690 işlemcili tabletin özellikleri ve detayları haberimizde.

Lenovo'nun orta segmente hitap eden bütçe dostu yeni tableti Lenovo Tab M10a 5G bugün Google Play Console listesinde gözüktü. İşte Snapdragon 690 işlemcili Lenovo Tab M10a 5G'nin ortaya çıkan tüm özellikleri.

Lenovo Tab M10a 5G çok yakında raflarda yerini alacak!

Bildiğiniz üzere Lenovo tablet ve dizüstü bilgisayar alanında adından sıkça söz ettiren markalardan birisi. Her bütçeye uygun cihazlar üretmeye çalışan Çinli şirket, şimdi daha uygun fiyatlı bir tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün LET02 model numarası ile Google Play Console'da görülen Tab M10a 5G, muhtemelen önümüzdeki haftalarda tanıtılmış olacak. Ancak cihaz özelliklerini şimdiden ortaya döktü.

Google Play Console verilerine göre iki adet 2Ghz, altı adet 1,7GHz hızında çalışan toplam sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alan Lenovo Tab M10a, görünüşe göre Snapdragon 690 yonga setinden güç alıyor. GPU tarafında Adreno 619'u kullanan tablet, 4GB RAM bellek ile işlemcisinin performansını destekliyor. Tabi bu işlemci sayesinde cihaz 5G desteğine de sahip oluyor.

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10,61 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Tab M10a 5G, bu LCD ekranda 2000 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. Maksimum 400 nit parlaklık sunan bu panel 8 Megapiksellik selfie kamerasını alt kısmında barındırıyor. Kasanın arkasında ise ana kamera olarak 13 Megapiksellik tek kamera yer alıyor.

Tüm bu sistemi Android 13 işletim sistemi ile çalıştıran Lenovo'nun yeni tableti M10a, Dolby Atmos ile optimize çalışan çift hoparlöre ve microSD kart desteğine de sahip. Tabi isminden de anlayacağınız üzere bu tablet SIM kart desteği de sunuyor.

Özelliklerine bakılırsa çok yüksek bir fiyata satılmayacak olan Lenovo Tab M10a 5G'nin lansman tarihi net olarak bilinmiyor. Ancak tabletin çok yakında piyasaya sürüleceği bilgisi mevcut. Siz Tab M10a'yı nasıl buldunuz? Özellikleri bir tablet için yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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