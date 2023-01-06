Lenovo, laptoptan ilham alan ThinkPhone'u duyurdu!

Lenovo yaklaşık 9 yıl önce satın aldığı Motorola ile ilk ortak ürününü duyurdu. Lenovo'nun ThinkPad serisi dizüstü bilgisayarlarından ilham alan ThinkPhone by Motorola CES 2023'te tanıtıldı. Akıllı telefon, çelikten daha güçlü hafif aramid fiber arka paneli ve uçak sınıfı alüminyum çerçevesiyle dikkat çekiyor.

ThinkPhone by Motorola özellikleri

Lenovo, ThinkPad dizüstü bilgisayarını Motorola'nın mobil teknolojisiyle birleştiren ThinkPhone by Motorolay'ı piyasaya sürdü. 6.6 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 2400x1080px çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip olmasının yanı sıra HDR10+ desteğine yer veriyor.

ThinkPhone Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden gücünü alıyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama 8 GB veya 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Kamera tarafında PDAF ve OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, Macro Vision özellikli 13 Megapiksel ultra geniş sensör yer alıyor. Ekrana gömülü ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde.

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CES 2023'teki açıklamaya göre ThinkPhone, MIL-STD 810H ve IP68 sertifikasına sahip. Yani suya ve donma sıcaklığına dayanabilir. Ayrıca hem kablolu (68W) hem de kablosuz (15W) yöntemlerle hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryadan besleniyor.

ThinkPhone'un göze çarpan özelliklerinden biri, ThinkPad dizüstü bilgisayarlar ile ekosistem oluşturması. Kullanıcılar metin, fotoğraf ve belgeler de dahil olmak üzere dosyaları sürükleyip bırakarak aktarabilir, bildirimleri paylaşabilir. Ayrıca telefonu webcam olarak kullanabilir ve herhangi bir Android uygulamasına dizüstü bilgisayardan erişebilir.

Akıllı telefon Microsoft 365, Outlook ve Teams uygulamaları önceden yüklenmiş olarak gelecek. ABD, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Avustralya ve Asya'daki belirli ülkelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. ThinkPhone by Motorola fiyatı henüz açıklanmadı.

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