TOBB Kütahya OSB MTAL'de Bilim Fuarı

TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 4006 Bilim Fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bilim fuarının açılışı; Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, KÜTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Yüce, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tava ile Fatih Karabulut ve Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini ortaya koyduğu projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Fuar kapsamında sergilenen projelerin teknoloji, çevre, enerji, yazılım ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik birçok farklı alanda hazırlanması dikkat çekti. Öğrencilerin yenilikçi fikirleri ve teknik becerileri ziyaretçilerden tam not aldı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesinin Türkiye'nin üretim gücü açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gurur verici olduğunu belirten Eskioğlu, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı