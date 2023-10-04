Kulağınızda patlayabilir: Çakma AirPods tehlike saçmaya devam ediyor!

Çakma bir AirPods aldıysanız şu anda kullanmayı bırakın. Ciddi anlamda tehlike saçan bu cihazlar kulağınızda bile patlayabilir!

Muhtemelen bir teknoloji pazarında veya Instagram'da reklamlarını görmüşsünüzdür. "Orijinaline x kadar para vermeyin! Bizde 10'da 1'i fiyatına! İşte AirPods Pro" gibi sloganlar ile satıla çakma, replika AirPods modelleri tehlike saçıyor. Neredeyse seri numaralarına kadar kopyalanan bu cihazların orijinalleri nasıl ayırt edilir. İşte detaylar…

Orijinal ve çakma AirPods nasıl ayırt edilir?

Öncelikle kulaklık gibi içerisinde minik bataryalar taşıyan kulağınızda sürekli duracak cihazların replika modellerinden uzak durmanız gerektiğini üzerine basa basa belirttikten sonra haberimize geçelim. Çakma AirPods tehlikesi her geçen gün büyüyor. ve üstüne bilinçsiz kullanıcılar bu cihazları satın almaya devam ediyorlar.

Apple sisteminde bile kutularında yer alan kodları arattığınızda orijinal ürün olarak sunulan bu cihazların orijinalini ayırt etek zor. Ancak tabiki de imkansız değil. Peki nasıl? Öncelikle aldığınız cihazın kutusunu tam olarak inceleyin. Kutular genelde en çok ele veren detaylar arasındadır çünkü üreticiler sadece satarken işe yarayan kutulara çokta önem göstermiyor.

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Burada anlayamadıysanız AirPods'un şarj kutusunu kontrol edin. Şarj kutularının kapakları sıfır hata ile üretilmekte ve kesinlikle sapma olmamalıdır. Şayet varsa ürünün sahteliğini öne çıkartır. Bunların yanında cihazı kulağınız kısa bir süreliğin takarak "uzamsal ses, ortam gürültüsü engelleme" gibi özellikleri test edin. Bu özellikleri birebir yaparlarsa ciddi maliyet artışı yaşayacaklarından sadece görüntü olarak ekliyorlar.

Son olarak belki de en kesin yol olan faturalı ürün almak. Bu cihazları satın alırken fatura üzerinde yer alan seri numarasını Apple sisteminden kıyaslayın. Satıcılar orijinal bir AirPods ürününün seri numarasını faturaya yazması durumunda dolandırıcılık suçu işleyecektir. Bu sebeple ürünün tam adını yazarlar ve bu da orijinal olup olmadığını anlamanız için bir başka püf noktası.