Haberler

KTÜ Akademisyenleri 'Innovation Week IWA 2025' Etkinliğinde 8 Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur, çevrim içi düzenlenen 'Innovation Week IWA 2025' etkinliğinde geliştirdikleri yapısal sağlık izleme sistemiyle 8 altın madalya kazandı. İnovasyon Ustası unvanı da elde ettiler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur'un, "Innovation Week IWA 2025" etkinliğinde 8 altın madalya kazandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi düzenlenen etkinlikte, akademisyenlerin "Deep Learning Based Anomaly Detection System for Vibration-Based Structural Health Monitoring (Titreşime Dayalı Yapısal Sağlık İzleme İçin Derin Öğrenme Tabanlı Anomali Tespit Sistemi)" başlıklı buluşlarıyla 8 altın madalya elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, akademisyenlerin "Bilimsel Büyük Ödül (Scientific Grand Prize)" ile "Master of Innovation (İnovasyon Ustası)" ünvanı da kazandığı kaydedildi.

Etkinliğin, dünya genelinden yüzlerce yenilikçi projenin yarıştığı, prestijli bir etkinlik olarak bilindiğine işaret edilen açıklamada, "KTÜ'lü akademisyenlerin buluşu, jüri tarafından yapılan çok aşamalı değerlendirmeler sonucunda, yapısal sağlık izleme alanında yapay zeka ve derin öğrenmeyi birleştiren yenilikçi bir sistemle öne çıktı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Teknoloji
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title