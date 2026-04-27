Köyceğiz BİLSEM'den 3 öğrenci bilimsel değerlendirme sürecini geçti

Köyceğiz BİLSEM'den 3 öğrenci bilimsel değerlendirme sürecini geçti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları bildirilerle katıldıkları 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi'nde önemli bir başarıya imza attı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları bildirilerle katıldıkları 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi'nde önemli bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde, Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi ile Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre kapsamında, Köyceğiz BİLSEM tarafından sunulan 3 bildiri daha önce kabul edilmişti. 'Geri Dönüştürülmüş Nesnelerden Müzik Üretimi', 'Sürdürülebilir Sesler' ve 'Geri Dönüşümden Yapay Zeka ile Müzik' başlıklı çalışmalar, yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda bilimsel süreci başarıyla geçerek sunum yapmaya hak kazandı.

Kongreye katılan üç öğrenci, hazırladıkları projeleri akademik bir ortamda sunarak alanlarında önemli katkılar ortaya koydu. Öğrencilerin elde ettiği bu başarı, hem eğitim kurumunda hem de ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. Köyceğiz BİLSEM'in bilim ve sanat alanında yürüttüğü çalışmaların, öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
