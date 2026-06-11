Haberler

Koçarlı'nın 'Neşe Robot'u Türkiye üçüncüsü oldu

Koçarlı'nın 'Neşe Robot'u Türkiye üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından tasarlanan 'Neşe Robot', Robot Tasarım Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Öğrenciler, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü tarafından makamında ağırlanarak tebrik edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından tasarlanan ve il birincisi olarak finallere kalan "Neşe Robot", Robot Tasarım Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eğitim gören öğrenciler, geliştirdikleri robot projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okulda Başlar" projesi kapsamında düzenlenen Robot Tasarım Yarışması'na katılan Atatürk İlkokulu Robotik Kodlama Takımı'nın tasarladığı "Neşe Robot", Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada önce Aydın birinciliğini elde eden ekip, daha sonra Türkiye genelinde gerçekleştirilen değerlendirmede üçüncülük derecesi alarak başarısını taçlandırdı.

Başarının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencileri, okul yöneticilerini ve danışman öğretmenleri makamında ağırladı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Yiğit, teknoloji ve tasarım alanında gösterdikleri başarının gurur verici olduğunu belirterek çeşitli hediyeler takdim etti. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçede sevinçle karşılandığı ifade edilirken, projede emeği geçen öğretmen ve idarecilere de teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Kuzey İrlanda küle döndü! Göçmen karşıtı olayların vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu