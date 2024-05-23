Kayseri'de Kocasinan Teknoloji Festivali açıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) açılışı yapıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, büyük ve güçlü Türkiye için gençlerin ümit vadettiğini belirtti.

Çolakbayrakdar. KOCAFEST sayesinde gençlerle hem akıllı şehirler kurgulayacaklarını hem de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojik donanımlı yeni bir Türkiye inşa edeceklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hayatı kolaylaştırmak için ne yapılması gerekiyorsa hepsini en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Ama en büyük kaygımız, gençlerimizdir. Gelecekte emanet edeceğimiz çocuklarımızdır. Onların daha donanımlı yetişmelerini sağlamak için imkan sağlayabilmektir. Bunun için bu festivalleri yapıyoruz ve gençlerimize fırsat verebilmenin önünü açıyoruz. Eğitimde fırsat eşliğidir. Önceliğimiz, istikbalimiz olan gençlerimiz, çocuklarımızdır. Gençlerimize hangi alanda imkan tanıdıysak yüzümüzü ak çıkarttılar ve başımızı dik ettiler. Geleceğin Türkiye'si için en iyisini biz yaparız dediler ve yapıyorlar."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kocasinan Belediyesinin dinamik bir belediyecilik hizmeti verdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise festivalin 3'üncü kez düzenlemesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan 235 takımın projeleri incelendi.

235 takımın 12 kategoride yarışacağı 3 gün sürecek KOCAFEST'te dereceye giren öğrencilere 25 Mayıs Cumartesi günü ödül verilecek.