Kasım ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesi ve detayları

Kasım ayının bitişiyle birlikte gözler "en çok satılan sıfır km otomobiller" listesine çevrilmişti. Merakla beklenen listede birinci sıraya 11 ay boyunca tahtını kaptırmayan Fiat Egea oturdu. Egea böylece 2023 yılında en çok satılan otomobiller listesinin de 1. sırasına sahip oldu. Devamındaysa en çok merak edilen konu Togg vs Tesla yarışı oldu. İşte bu rekabetin sonucunu gösteren "Kasım ayında en çok satılan elektrikli otomobiller" listesi ve detayları…

Kasım ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesi!

Türkiye için 2023 yılı "elektrikli otomobillerle tanışma ve emekleme" yılı olarak kabul edilebilir. Mart ayında Togg'un ön siparişe açılması ardından Amerikalı elektrikli otomobil markası Tesla'nın Türkiye'ye gelişiyle birlikte Türkiye'de şarj altyapı ağları genişlemeye ve elektrikli otomobil kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Tabi bununla birlikte satış rakamları da oldukça merak ediliyor. İşte ODMD verileri ile hazırlanan en çok satılan elektrikli otomobiller listemiz…

1-Togg T10X v2

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X genelde (tüm yakıt tipleri elektrikli, benzinli, hibrit, dizel) en çok satılan otomobiller listesinde 4. sıraya ve en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde de 1. sıraya oturdu.

Artan üretim ve satış rakamlarıyla birlikte en çok satılanlar listesinde ilk 3 sıraya gözünü diken elektrikli yerli SUV Kasım ayında 4 bin 401 adetlik satış yaptı. Bunun yanında ezeli rakibi Tesla'nın da 1. tahtını ele geçirdi.

2- Tesla Model Y

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye'de satışını yaptığı tek model olan Model Y listemizde 2. sıranın sahibi oldu. Tesla Model Y, Kasım ayında toplamda 900 adet satış yaptı. Türkiye'de satışa başladığı günden itibarense toplamda 11 bin 600 adet Tesla Model Y satıldı. Ülke pazarında şu an en çok satılan ikinci, en çok satılan ithal elektrikli otomobiller arasında da 1. sıranın sahibi.

3- Renault Megane E-Tech

Türkiye'nin çok sevilen aile otomobili Megane yakın tarihlerde elektrikli ve SUV olarak karşımıza çıktı. Sevilen modelin elektrikli hali de birçok kullanıcının odak noktasına yerleşti. Megane E-Tech en çok satılan elektrikli otomobiller listemize Kasım ayında 602 adetlik satışla 3. sıradan yerleşti.

4- Skywell ET5

Çinli üretici Skywell'de Türkiye'de sevilen ve ilgi gören elektrikli otomobil markaları arasında yerini aldı. Skywell ET5 modeliyle en çok satılan elektrikli otomobiller listesine 4. sıradan giriş yaptı. Kasım ayında 500 adetlik satış sayısına ulaştı.

5- MG 4

Yıllar önce Türkiye'de satışta olan ve sonra çekilme kararı alan MG, elektriklenme hareketleriyle birlikte tekrardan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Sevilen elektrikli otomobil MG 4 2023 yılının Kasım ayında 306 adetlik satış sayısıyla listemizin 5. sırasına yerleşti.