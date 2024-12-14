Karabük Üniversitesi, Sanal Gerçeklik ile Doğum Yönetiminde Devrim Yaratıyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) geliştirilen "Doğum Yönetiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi" projesi, doğum süreçlerinde anne adaylarının ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Aydın Doğan projesiyle Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, sanal gerçeklik (VR) teknolojileri kullanılarak doğum sırasında stresin azaltılması ve doğum yönetiminin daha etkin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca uygulamayla sağlık çalışanlarının eğitimi ve anne adaylarının doğuma hazırlık süreçlerine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

Uygulama sayesinde sağlık profesyonelleri doğum öncesi, sırası ve sonrası süreçlerdeki karar alma yeteneklerini artırırken, komplikasyonları yönetme konusundaki deneyimlerini de geliştirebilecek.

Sağlık bilimlerinde dijital dönüşümün önemli bir örneği olarak dikkati çeken projede, sanal gerçeklik tabanlı simülasyonlarla sağlık çalışanlarının doğum süreçlerini farklı senaryolarla deneyimlemesi sağlanacak.

Bu yenilikçi yaklaşım, anne adaylarının doğum sırasında daha bilinçli ve rahat olmalarına katkıda bulunacak bir rehberlik sistemiyle desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Doğan, sanal gerçeklik teknolojisinin farklı alanlarda kullanılmasının ardından eğitime de entegre edildiğini, bu teknolojiyle ebelik eğitiminin Türkiye'deki entegrasyonu KBÜ Ebelik Bölümü ile başladığını belirtti.

Doğan, projenin iki amacı olduğunu aktararak, "Birincisi öğrencilerin doğumhaneyi daha önce deneyimlemeleri ve olabilecek tıbbi hatalara karşı önlemler almaları. İkincisi ise bir bebeğin gelişimini öğrenmeleri bir de doğumu deneyimlemeleri ve kendi başlarına yapabilmeleri." ifadesini kullandı.