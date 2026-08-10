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KBÜ öğrencilerinden TEKNOFEST 2026 finali

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Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Zeynep Bostancı ve Nuray Yavuz'dan oluşan SkyMind takımı, TEKNOFEST 2026 Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale kaldı. Proje, İstanbul Havalimanı'ndaki aktarma akışını optimize ederek havayolu ağının rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Zeynep Bostancı ve Nuray Yavuz'dan oluşan "SkyMind" takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ öğrencileri geliştirdikleri yenilikçi projelerle teknoloji odaklı ulusal organizasyonlarda başarılarını sürdürüyor.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Bostancı ile 3. sınıf öğrencisi Yavuz, "SkyMind" adıyla oluşturdukları iki kişilik takımla TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale kalarak 10 takım arasında yer aldı.

Ekip, yarışma kapsamında "Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu" başlıklı projeyi geliştirdi.

Proje, İstanbul Havalimanı'ndaki aktarma akışını odağına alarak, uçuş saatleri arasındaki bağlantı boşluklarının optimize edilmesini, bu sayede havayolu ağının küresel pazardaki rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

KBÜ akademisyenleri Dr. öğretim üyesi İsa Avcı ve araştırma görevlisi Kadriye Öz de proje geliştirme sürecinde öğrencilere destek sağladı.

Takım, yarın gerçekleştirilecek final sunumunda geliştirdiği çözümü jüriye sunarak derece elde etmeye çalışacak.

Kaynak: AA
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