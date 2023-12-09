Jurassic Park: Survival Fragmanı Yayınlandı

Game Awards 2023'te fragmanı paylaşılan Jurassic Park: Survival, oyuncuları orijinal Jurassic Park filmindeki olaylardan sadece bir gün sonra Isla Nublar'ın tehlikeli dünyasına sürükleyerek heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Game Awards 2023'te fragmanı paylaşılan Jurassic Park : Survival, oyuncuları orijinal Jurassic Park filmindeki olaylardan sadece bir gün sonra Isla Nublar'ın tehlikeli dünyasına sürükleyerek heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Jurassic Park: Survival fragmanı

Jurassic Park Survival'da oyuncular, son kaçış fırsatını kaçırdıktan sonra kendini adada mahsur kalmış bulan InGen bilim insanı Dr. Maya Joshi rolünü üstleniyor. Anlatı, hayatta kalmanın birincil hedef haline geldiği sürükleyici bir tek oyunculu aksiyon-macera için zemin hazırlıyor. Isla Nublar'da gezinen oyuncular, her biri kendine özgü "farklı ve uyarlanabilir davranışlara" sahip çeşitli tehditkar dinozor türleriyle karşılaşacaklar.

Oyun, oyuncuların aç dinozorların dikkatinden akıllıca kaçınması gerektiği için gizliliği vurguluyor ve tırnak ısırtan bir deneyim yaratıyor. Fragman, oyunun yoğunluğuna dair ipuçları veriyor ve öfkeli bir T-rex ile yüzleşmenin en iyi dikkat ve stratejik kaçınma ile yaklaşılan bir meydan okuma olduğunu öne sürüyor. İkonik filmden tanıdık simgelerin varlığı, efsanevi John Williams temasının dahil edilmesiyle birleştiğinde, Jurassic Park serisinin hayranları için ekstra bir nostalji katmanı ekliyor.

Fragman oyuna dair bir bakış sağlarken, Jurassic Park Survival için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Bu da hayranların daha fazla ayrıntı ve sonunda piyasaya sürüldüğünde heyecan verici maceraya atılma şansını merakla beklemelerine neden oluyor. Oyun Xbox X/S, PlayStation 5 ve PC'de satışa sunulacak ve oyuncular için çok platformlu bir deneyim vaat ediyor.

Assassins's Creed oyunları için devasa indirim! İşte fiyat listesi

Duyurunun ortaya çıkardığı ilgi çekici bir husus, talihsiz Dennis Nedry'nin ölümünün ardından yaşananlarla karşılaşma olasılığı. Akıllarda şu soru var: Oyuncular orijinal filmde pek de kahramanca olmayan eylemleriyle tanınan karakterin kalıntılarına rastlayacaklar mı? Bu, bir merak unsuru ve daha geniş Jurassic Park anlatısına potansiyel bir bağlantı ekliyor.

Jurassic Park: Survival duyurusu sizi heyecanlandırdı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.