Üye Girişi
Haberler

Jurassic Park: Survival Fragmanı Yayınlandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Game Awards 2023'te fragmanı paylaşılan Jurassic Park: Survival, oyuncuları orijinal Jurassic Park filmindeki olaylardan sadece bir gün sonra Isla Nublar'ın tehlikeli dünyasına sürükleyerek heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Game Awards 2023'te fragmanı paylaşılan Jurassic Park : Survival, oyuncuları orijinal Jurassic Park filmindeki olaylardan sadece bir gün sonra Isla Nublar'ın tehlikeli dünyasına sürükleyerek heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Jurassic Park: Survival fragmanı

Jurassic Park Survival'da oyuncular, son kaçış fırsatını kaçırdıktan sonra kendini adada mahsur kalmış bulan InGen bilim insanı Dr. Maya Joshi rolünü üstleniyor. Anlatı, hayatta kalmanın birincil hedef haline geldiği sürükleyici bir tek oyunculu aksiyon-macera için zemin hazırlıyor. Isla Nublar'da gezinen oyuncular, her biri kendine özgü "farklı ve uyarlanabilir davranışlara" sahip çeşitli tehditkar dinozor türleriyle karşılaşacaklar.

Oyun, oyuncuların aç dinozorların dikkatinden akıllıca kaçınması gerektiği için gizliliği vurguluyor ve tırnak ısırtan bir deneyim yaratıyor. Fragman, oyunun yoğunluğuna dair ipuçları veriyor ve öfkeli bir T-rex ile yüzleşmenin en iyi dikkat ve stratejik kaçınma ile yaklaşılan bir meydan okuma olduğunu öne sürüyor. İkonik filmden tanıdık simgelerin varlığı, efsanevi John Williams temasının dahil edilmesiyle birleştiğinde, Jurassic Park serisinin hayranları için ekstra bir nostalji katmanı ekliyor.

Fragman oyuna dair bir bakış sağlarken, Jurassic Park Survival için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Bu da hayranların daha fazla ayrıntı ve sonunda piyasaya sürüldüğünde heyecan verici maceraya atılma şansını merakla beklemelerine neden oluyor. Oyun Xbox X/S, PlayStation 5 ve PC'de satışa sunulacak ve oyuncular için çok platformlu bir deneyim vaat ediyor.

Assassins's Creed oyunları için devasa indirim! İşte fiyat listesi

Duyurunun ortaya çıkardığı ilgi çekici bir husus, talihsiz Dennis Nedry'nin ölümünün ardından yaşananlarla karşılaşma olasılığı. Akıllarda şu soru var: Oyuncular orijinal filmde pek de kahramanca olmayan eylemleriyle tanınan karakterin kalıntılarına rastlayacaklar mı? Bu, bir merak unsuru ve daha geniş Jurassic Park anlatısına potansiyel bir bağlantı ekliyor.

Jurassic Park: Survival duyurusu sizi heyecanlandırdı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Jurassic Park Oyun Sinema Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title