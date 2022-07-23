John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı

WhatsApp: Sohbetlerinizi Android'den iPhone'a Aktarmanıza İzin Veriyor John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı Comic Con etkinliğinde 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanan John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Comic Con etkinliğinde John Wick 3: Parabellum'un merakla beklenen devam filmi John Wick 4'ün ilk fragmanı yayınlandı. John Wick dendiğinde gözümüzde canlanan ünlü aktör Keanu Reeves'in baş rolü oynadığı bu filmin fragmanında Ip Man film serisinin baş rolü Donnie Yen özellikle dikkat çekiyor. Aksiyonun had safada olduğu bu filmde Winston ve Charon karakterlerinin geri döneceğinin de altını çizelim. John Wick 4 İlk Fragman Herhangi bir erteleme olmazsa filmin 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanıyor. Tekmoloji / Teknoloji Keanu Reeves John Wick Teknoloji Haberler

Haberler ›› Teknoloji ›› John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı - Haberler

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.