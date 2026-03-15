Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç

ABD'de çocuklara yönelik insan kaçakçılığı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölen Jeffrey Epstein ile ilgili gündem yaratacak gerçek ortaya çıktı.

MAVİ TIK VERİLDİ, TAKİP ETTİĞİ İSİMLER İLGİNÇ

Jeffrey Epstein'in ismiyle açılan hesaba TikTok'un mavi tik verdiği ortaya çıktı. Sadece ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu takip eden hesabın 1.3 milyon takipçisi bulunurken; profilde "Evet, hayattayım" yazması dikkat çekti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.