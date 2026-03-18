Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı Haber Videosunu İzle
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya, düşman radarlarını ve elektronik sistemleri uzaktan devre dışı bırakabilen ilk elektronik harp uçağını test ederek savunma kapasitesini güçlendirirken, uçağın yüksek ağırlığı nedeniyle düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı savunmasız olabileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

  • Japonya, Kawasaki EC-2 SOJ adlı ilk elektronik harp uçağını test etti.
  • Uçak, düşman radarlarını ve elektronik sistemlerini doğrudan çatışma alanına girmeden devre dışı bırakma kapasitesine sahip.
  • Uçağın ağırlığı, onu düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı savunmasız hale getirebilir.

Japonya, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği ilk elektronik harp uçağını test etti. Kawasaki EC-2 SOJ adlı uçak, maiden flight (ilk uçuş) gerçekleştirerek ülkenin askeri teknolojide yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.

Yeni nesil uçak, düşman radarlarını ve elektronik sistemlerini doğrudan çatışma alanına girmeden devre dışı bırakma kapasitesine sahip. Bu özellik, uçağın özellikle yüksek riskli bölgelerde operasyon yapmadan etkili olmasını sağlıyor.

MODERN SAVAŞTA KRİTİK ROL

Uzmanlara göre elektronik harp sistemleri, modern savaşın en kritik unsurlarından biri haline geldi. EC-2 SOJ'un, Japonya'nın savunma stratejisinde caydırıcılığı artırması bekleniyor.

ZAYIF NOKTASI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan uçağın ağırlığı, bazı savunma uzmanları tarafından risk unsuru olarak değerlendiriliyor. Rapora göre bu durum, uçağı düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı daha savunmasız hale getirebilir.

BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİNE ETKİ

Bu gelişme, Japonya'nın yalnızca savunma kapasitesini artırma hamlesi olarak değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine yönelik stratejik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor. Özellikle Çin'in son yıllarda radar, füze ve elektronik harp sistemlerine yaptığı yatırımlar dikkate alındığında, Tokyo'nun bu adımı Pekin'e yönelik dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlara göre Japonya, bu teknolojiyle olası bir kriz anında Çin'in hava savunma ve iletişim altyapısını uzaktan etkisiz hale getirebileceğini göstererek caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Bülent Üstündağ:

Zaten savaşta kullanılacak ağırolsa ne olur çok mu yakar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

