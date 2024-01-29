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BBC

Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, sorun çözüldü

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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren SLIM uzay aracındaki sorunun çözüldüğünü duyurdu. Araç, güneş panellerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınmıştı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), umartesi günü Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle "uyku moduna" alınan uzay aracı SLIM'deki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

JAXA'ya göre ilk etapta güneş panelleri yanlış yöne baktığı için güç üretemeyen araç, Güneş'in açısının değişmesiyle yeniden sinyal göndermeye başladı.

Fonksiyonlarını geri kazanan aracın ne kadar keşif yapabileceği şimdilik bilinmiyor.

Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke olmuştu. Bunu başaran diğer ülkeler; ABD, eski Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan,

Kapatılmadan önce, SLIM'in son durumuyla ilgili ayrıntıların yanı sıra Ay yüzeyine inişiyle ilgili görüntü ve veriler elde edilmişti.

JAXA ekibi, "Çok sayıda verinin elde edildiğini teyit ettikten sonra rahatladık ve heyecanlanmaya başladık" demişti.

Ay'a iniş yapmak isteyen uzay araçları genellikle Güneş'in doğu ufkunda yükseldiği "Ay gününün" erken saatlerinde inmeye çalışıyor.

Böylece Güneş batıda batmadan önce yaklaşık iki "dünya haftası" süren bir aydınlık dönemi olur. Bunu ise iki haftalık karanlık takip ediyor.

SLİM yanında iki küçük keşif aracı taşıyordu ve JAXA'nın elde ettiği verilere göre bunları inişten hemen önce planlandığı gibi fırlatmayı başardı.

Araçta ayrıca Ay'daki jeolojik yapıyı incelemek için bir kızılötesi kamera da bulunuyor.

İstatistiklere bakıldığında Ay'a iniş yapmak oldukça zor. Şimdiye kadar yapılan tüm denemelerin sadece yarısı başarılı oldu.

Özel bir Amerikan misyonu bu ayın başında fırlatıldıktan kısa bir süre sonra bir itici güç arızası nedeniyle iniş yapmaktan vazgeçti.

Bir başka ticari ABD misyonu ise Şubat ayı sonunda şansını deneyecek.

Japonya bu misyonuyla Ay’da su ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli diğer maddeleri bulmaya çalışmayı hedefliyor.

Japonya'nın uzay ajansı ayrıca, Moon Sniper ismi verilen aracın kullandığı hassas iniş teknolojisi sayesinde oksijen, su ve yakıt kaynaklarının bulunma ihtimali olan Ay’ın engebeli kutuplarını keşfetmeyi umuyor.

SLIM projesi üzerinde yirmi yılı aşkın bir süredir çalışılıyordu. Bu, JAXA'nın 2022'de OMOTENASHI iniş aracıyla iletişimini kaybetmesinin ardından Ay’a ikinci iniş girişimi.

JAXA, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programının bir parçası olarak Ay’a önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir astronot göndermeyi hedefliyor.

BBC

Japonya Güneş Uzay Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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