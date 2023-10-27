James Webb Teleskobu Uzayda Nadir Kimyasal Elementlerin Patlamasına Tanık Oldu

James Webb Teleskobu, uzayda yaşam için gerekli olan nadir kimyasal elementlerden oluşan bir patlamaya tanık oldu. Patlamanın büyüklüğü ise dikkat çekti. İşte detaylar!

James Webb Teleskobu, uzak galaksileri gözlemlemesi ve ortaya dikkat çeken görüntüler koymasıyla sık sık gündeme geliyor. Teleskop bu kez uzayda yaşam için gerekli olan nadir kimyasal elementlerden oluşan bir patlamaya tanık oldu. Patlamanın büyüklüğü ise dikkat çekti. İşte detaylar!

Patlama, en parlak ikinci gama ışını patlaması oldu!

Yakaladığı görüntülerle sık sık gündemde yer alan James Webb Teleskobu, tekrar adından söz ettiriyor. James Webb, 7 Mart'ta gerçekleşen patlama sonuçlarını yeni yeni ortaya çıkarıyor. Patlamanın en dikkat çeken kısmı ise uzayda yaşam konusunda gerekli olan nadir kimyasal elementlerden oluşuyor olması.

Patlamada ilgi çeken bir diğer nokta ise Samanyolu Galasisi'nin toplamından 1 milyon kat daha parlak olması. Bununla birlikte patlama, 50 yıldır devam eden araştırmalar sonucunda tanık olunan "en parlak ikinci gama ışını patlaması" olarak yer aldı.

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Öte yandan gerçekleşen patlama, 2 nötron yıldızının yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi ile birleşmesiyle meydana geldi. "GRB 230307A" olarak adlandırılan bu özel patlama bir araştırmaya göre nadir oluşan bir kilonova yarattı.

Astrofizik profesörü Andrew Levan ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bilinen yalnızca bir avuç kilonova var. James Webb Teleskobu ile ilk kez bir kilonovanın sonrasına baktık." Buna ek olarak NASA'nın Fermi Gama-ışını Uzay Teleskobu da patlamayı gözlemledi. Ayrıca nötron yıldızı birleşmesine kadar da patlamanın izini sürdü.

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