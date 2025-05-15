İzmir'de Liselerde Bilim Uygulamaları Programı Kapsamında Bilim Sergisi Düzenlendi

İzmir'de Liselerde Bilim Uygulamaları Programı Kapsamında Bilim Sergisi Düzenlendi
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İzmir'de düzenlenen bilim sergisinde öğrenciler yapay zeka, nanoteknoloji gibi fen temelli projelerin yanı sıra sosyal temalarda da çalışmalarını sergiledi. İl Milli Eğitim Müdürü, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" kapsamında bilim sergisi düzenlendi.

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen sergide öğrenciler yapay zeka, nanoteknoloji, blokzincir, biyomedikal cihazlar gibi fen temelli projelerin yanı sıra demokrasi, medya okuryazarlığı, siber güvenlik, iklim değişikliği gibi sosyal temalarda da yaptıkları çalışmaları tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi okullarda yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Biz güçlü bir milletiz. Nasıl bu toprakları vatan kıldıysak, kurtuluş mücadelesi verdiysek, yapay zekanın kasıp kavurduğu bu modern dünyada da bizlere ışık saçacak, yolumuzun önünde koşacak, terleyecek gençler işte burada bulunan gençlerdir." dedi.

Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, kendini ifade etme ve güncel sorunlara çözüm geliştirme becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 800 öğrenci görevli, bin öğrenci de ziyaretçi olarak katıldı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Teknoloji
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