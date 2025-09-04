Haberler

İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları!

İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google ve YouTube'a erişim sorunu panik yarattı. Türkiye ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde milyonlarca kullanıcı yaklaşık 1 saat boyunca Google hizmetlerine ulaşamadı. Yaşanan kriz, kullanıcıları alternatif arama motoru arayışına yöneltti. İşte Google dışında kullanabileceğiniz arama motorları.

Bugün Google ve YouTube başta olmak üzere birçok hizmete Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden erişim sağlanamadı. Sabah saatlerinde başlayan kesinti, kullanıcıların e-posta, harita ve video gibi temel Google hizmetlerine ulaşmasını engelledi.

Yaklaşık 1 saat süren erişim sorunu, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için ciddi aksamalara yol açtı. Kullanıcılar ise alternatif arayışına yöneldi.

Peki, Google dışında hangi arama motorlarını tercih edebiliriz? İşte öne çıkan seçenekler:

1. Yandex

Rusya merkezli Yandex, Türkiye'de de ciddi bir kullanıcı tabanına sahip. Haritalar, e-posta ve bulut depolama gibi entegre hizmetleriyle yalnızca bir arama motoru olmanın ötesinde geniş bir ekosistem sunuyor.

2. Bing

Microsoft'un geliştirdiği Bing, dünya çapında en yaygın kullanılan arama motorlarından bir tanesi. Görsel arama konusundaki güçlü altyapısı, Microsoft Office ve Windows ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde özellikle iş dünyasında tercih ediliyor.

3. Yahoo Search

Son yıllarda popülaritesi azalmış olsa da Yahoo, hâlâ belirli bir kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle e-posta hizmetiyle bütünleşik yapısı, bazı kullanıcılar için tercih sebebi.

4. Baidu, Inc.

Çin merkezli en büyük arama motoru. Arama motorunun yanı sıra yapay zekâ, haritalar, çeviri, bulut hizmetleri ve otonom sürüş teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

5. DuckDuckGo

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, kullanıcı verilerini saklamaması ve kişiselleştirilmiş reklam göstermemesiyle öne çıkıyor. "İzlenmeden" internette arama yapmak isteyenler için ideal bir alternatif.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Teknoloji
CHP'nin Ataşehir kongresi iptal! Mahkeme 'kayyum' kararını gerekçe gösterdi

CHP'ye bir şok daha! İstanbul'daki kalesinde kongre iptal
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı

Sendikada yapılan düzenbazlığa bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Szymanski iddialarını tek emoji ile yalanladı

İddialara tek emojilik yanıt geldi
title