İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları!

Bugün Google ve YouTube başta olmak üzere birçok hizmete Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden erişim sağlanamadı. Sabah saatlerinde başlayan kesinti, kullanıcıların e-posta, harita ve video gibi temel Google hizmetlerine ulaşmasını engelledi.

Yaklaşık 1 saat süren erişim sorunu, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için ciddi aksamalara yol açtı. Kullanıcılar ise alternatif arayışına yöneldi.

Peki, Google dışında hangi arama motorlarını tercih edebiliriz? İşte öne çıkan seçenekler:

1. Yandex

Rusya merkezli Yandex, Türkiye'de de ciddi bir kullanıcı tabanına sahip. Haritalar, e-posta ve bulut depolama gibi entegre hizmetleriyle yalnızca bir arama motoru olmanın ötesinde geniş bir ekosistem sunuyor.

2. Bing

Microsoft'un geliştirdiği Bing, dünya çapında en yaygın kullanılan arama motorlarından bir tanesi. Görsel arama konusundaki güçlü altyapısı, Microsoft Office ve Windows ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde özellikle iş dünyasında tercih ediliyor.

3. Yahoo Search

Son yıllarda popülaritesi azalmış olsa da Yahoo, hâlâ belirli bir kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle e-posta hizmetiyle bütünleşik yapısı, bazı kullanıcılar için tercih sebebi.

4. Baidu, Inc.

Çin merkezli en büyük arama motoru. Arama motorunun yanı sıra yapay zekâ, haritalar, çeviri, bulut hizmetleri ve otonom sürüş teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

5. DuckDuckGo

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, kullanıcı verilerini saklamaması ve kişiselleştirilmiş reklam göstermemesiyle öne çıkıyor. "İzlenmeden" internette arama yapmak isteyenler için ideal bir alternatif.