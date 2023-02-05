İstanbul Valiliği'nden kritik 'motokurye' kararı: Saat kısıtlaması geldi!

Uzun zamandır beklenen kar yağışının başladığı İstanbul'da Meteoroloji Genel Merkezi'nden uyarı yapıldı. Kuvvetli fırtına ve kar yağışının beklendiği İstanbul'da sarı kodlu uyarı geldi. Gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği halkı hava durumuna karşı uyarırken, önlemler almaya da başladı.

Motokurye ve scooterlar için saat uyarısı geldi

Bu akşam etkisini göstermesi beklenen kar yağışının yağışının salı ve çarşamba günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren ise etkisini yitirecek. Son hava durumu raporlarına göre MGM'den sarı kodlu uyarı geldi.

Kıymetli Hemşehrilerim, ?18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; ?Motosiklet ?Elektrikli scooter ve ?Motokuryelerin???? Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR??#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

Sarı kodlu uyarı ile birlikte motokuryeler için de kritik bir karar alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre saat 18.00'dan sonra motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

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Vali Ali Yerlikaya'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR."

Artan kar yağışı ile birlikte yollar motokuryeler için oldukça tehlikeli bir hal alabiliyor. Soğuğun yanı sıra görüşün düşmesi ile birlikte trafikteki diğer araçlar da motorsikletler için tehlike oluşturuyor. Alınan bu karar ile birlikte özellikle kötü hava şartlarında yaşanabilecek olası sıkıntıların da önüne geçilmiş olacak.

Peki siz motokurye ve elektrikli scooterların 18.00'dan sonra trafiğe çıkışlarının yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.