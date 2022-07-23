İstanbul semalarında sıralı halde görülen Starlink uyduları heyecan yarattı! Görenler cep telefonuna sarıldı - Haberler

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İstanbul semalarında sıralı halde görülen Starlink uyduları heyecan yarattı! Görenler cep telefonuna sarıldı

Demirören Haber Ajansı - Teknoloji
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İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı. Bazı vatandaşlar anlam veremedikleri görüntüleri cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Cep telefonuyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, cisimlerin ne olduğuna anlam veremedi.

STARLINK UYDULARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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