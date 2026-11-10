Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya, TikTok'tan istismar içeriklerini kaldırana kadar faaliyetini durdurmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya hükümeti, TikTok'tan çocuk istismarı içeriklerini kaldırana kadar ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, savcılığa ve Veri Koruma Ajansı'na başvurduklarını, platformda bin 183 müstehcen paylaşım tespit edildiğini aktardı.

İspanya hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'a çocuk istismarına ilişkin içerikleri tamamen kaldırana kadar ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

İspanya hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'u mercek altına aldı. Hükümet, çocuk istismarına ilişkin içeriklerinde yer aldığı milyonlarca kez görüntülenen bin 183 müstehcen paylaşımın tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Hükümet, sosyal medya platformu TikTok'a çocuk istismarına ilişkin içerikleri tamamen kaldırana kadar ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, TikTok hakkında işlem yapılması için savcılığa ve Veri Koruma Ajansı'na başvurduklarını aktararak, "Sosyal medya hukuksuz bir alan olamaz" dedi.

İspanyol doğrulama kuruluşu Maldita.es, dün yayımladığı araştırmada, çocuk istismarını içeren videoların platformda en az 48 milyon kez görüntülendiğini ortaya çıkarmış, 26 binden fazla hesabın söz konusu içeriklere yorum yaptığı ve bunları paylaştığını belirtmişti. Araştırmanın yayınlanmasının ardından TikTok, çocuk istismarı içeriklerine ulaşılmasını sağlayan iki arama terimini İspanya'daki kullanıcılar için kısıtlamıştı. Ancak diğer Avrupa ülkelerinden yapılan aramalarda aynı içeriklere hala ulaşılabildiği kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, daha önce yapay zeka tarafından oluşturulan çocuk istismarına yönelik içerikleri yaydıkları gerekçesiyle X, Meta ve TikTok hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

Beklenen son! Ünlü teknik adama ''Güle güle'' dediler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lens'te 9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi

9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da23

Yapay zeka değil, gerçek! Herkes onları konuşuyor

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Kubilay Kaan cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna neden beraat etti?
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

İzmir'deki faciada can kaybı yükseldi
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
2003'te kaybolan Elife'nin kızı gerçeğin peşine düştü! 23 yıl sonra kayınbiraderleri tutuklandı

Elife 23 yıl önce kaybolmuştu! En yakınları tutuklandı
Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı