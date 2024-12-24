Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bu akşam yapacak
Asgari ücret bu akşam belli mi olacak?
Asgari ücrette son zirve! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
PKK'lı teröristler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı
Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
Gelecek-Saadet grubu ayakta kalmaya çalışıyor!

İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da iki yıldır erişime kapalı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yönelik engellemeler kaldırıldı.

İran'ın internet güvenliğinden sorumlu en üst düzey konseyi, iki yıldan fazla süredir kısıtlamalara tabi tutulan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yönelik yasağı kaldırma yönünde oy kullandı.

Resmi IRNA haber ajansı, "WhatsApp ve Google Play yasağı, Siber Uzay Yüksek Konseyi üyelerinin oy birliğiyle kaldırıldı" açıklamasını yaptı.

İLK ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

IRNA'nın aktardığına göre İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Hashemi, "Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı" dedi.

İRAN'DAKİ ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

İran'da 2022 yılında ardından Instagram, WhatsApp ve Google Play'e erişim engellenmişti. Mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim de 2018 yılında 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' engellenmişti.

İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
img

İran'dan WhatsApp kararı
img

Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın
Ak Partili Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
Manchester United'ın yol verdiği Altay'a kucak açan biri var
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Burdur okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Burdur Valiliği)? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Antalya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Antalya Valiliği)? Asgari ücret bugün açıklanacak mı? SON DAKİKA! Velid Canbolat kimdir? Dini ne, kaç yaşında, aslen nereli? Yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 3. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü önlüğü kim giydi 24 Aralık Salı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.