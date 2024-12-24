İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
İran'da iki yıldır erişime kapalı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yönelik engellemeler kaldırıldı.
İran'ın internet güvenliğinden sorumlu en üst düzey konseyi, iki yıldan fazla süredir kısıtlamalara tabi tutulan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yönelik yasağı kaldırma yönünde oy kullandı.
Resmi IRNA haber ajansı, "WhatsApp ve Google Play yasağı, Siber Uzay Yüksek Konseyi üyelerinin oy birliğiyle kaldırıldı" açıklamasını yaptı.
İLK ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
IRNA'nın aktardığına göre İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Hashemi, "Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı" dedi.
İRAN'DAKİ ERİŞİM ENGELİ KARARLARI
İran'da 2022 yılında ardından Instagram, WhatsApp ve Google Play'e erişim engellenmişti. Mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim de 2018 yılında 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' engellenmişti.