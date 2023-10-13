Vivo'nun yan kuruluşu iQOO, iQOO 12 Pro modelinin teknik özelliklerini açıkladı. Telefon, Samsung tarafından üretilen E7 AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 144 Hz yenileme hızı gibi üst düzey özelliklere sahip olacak.

2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO çok yakında iQOO 12 serisini tanıtacak. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar sayesinde özellikle standart modelin nasıl bir performans sunacağına akıllarda herhangi bir soru işareti yok. Bugün gelen yeni bir raporsa serinin üst düzey özelliklere sahip iQOO 12 Pro modeline odaklanıyor.

iQOO 12 Pro özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, iQOO 12 Pro modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon Samsung tarafından üretilen en yeni E7 AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu panelin kavisli kenarlara sahip olması, 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızlarını desteklemesi bekleniyor.

Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda işlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

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Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 Pro metal bir yapıya sahip olacak ve IP68 sertifikasını destekleyecek. Öte yandan 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Son olarak 120W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.400 mAh bataryadan besleneceğini belirtelim.

Aralık ayında tanıtılması beklenen iQOO 12'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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