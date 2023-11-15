Rova Batarya, geliştirdiği yüzde 30 daha fazla kapasiteli iPhone bataryası ile dikkatleri topladı. İşte detaylar...

iPhone'lar için yüzde 30 daha yüksek kapasiteli Rova batarya!

iPhone batarya sorunu, birçok Apple kullanıcısının ortak problemlerinden biri oldu. Yüksek kapasiteli batarya çözümleri ise, bu sorunu ortadan kaldıracak. Rova Batarya, geliştirdiği yüzde 30 daha fazla kapasiteli iPhone bataryası ile dikkatleri topladı.

Apple'ın ikonik akıllı telefon modeli iPhone, dünya çapında 1,5 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip. Ancak telefon sahiplerinin büyük kısmının dert yandığı ortak bir konu var, o da iPhone'un batarya problemi. Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, bir iPhone pili 500 tam şarj döngüsüne kadar, yüzde 80 pil sağlığını koruyabilecek şekilde tasarlandı.

Bununla birlikte, akıllı telefonun 2 yıllık garantisi kapsamında pillerdeki arıza da yer alıyor. Şirket, pil sağlığının yüzde 80'in altına düşmesi durumunda pil değişimini öneriyor.

iPhone kullanıcıları batarya ömründen şikayetçi

iPhone batarya problemi, birçok kez basına da yansıdı. iPhone'un batarya kapasitesinin hızla düştüğü ve telefonun yavaşladığına yönelik şikayetler sıkça gündeme geldi. 2018 yılında açılan davada, Apple'ın bataryaları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası yer aldı.

Ardından Apple, 3 milyona yakın kullanıcıya toplam 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Davaya konu olan cihazlar içinde iPhone 6, iPhone 7 serisi ve iPhone SE yer alıyordu. Fakat Apple'ın son amiral gemileri iPhone 14 ve iPhone 15'te dahi batarya problemleri gündeme geldi.

Apple'dan iPhone 14 kullanıcılarını sevindiren gelişme!

Rova Bilişim, yenilikçi özelliklere sahip iPhone bataryası modelleriyle, telefonun pil ömrünü uzatacak çözümler sunuyor. Bilişim sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip firma, yeni nesil akıllı telefon bataryalarıyla cihazınızın kullanım ömrünü artıracak. iPhone'larla tam uyumlu batarya, orijinal IC entegredir. Dolayısıyla, asla uyum problemi olmaz.

Yeni nesil akıllı telefon bataryası yüzde 30 daha fazla pil ömrü sunuyor

Rova tarafından geliştirilen yeni nesil iPhone bataryası, orijinal iPhone bataryasına göre ekstra performans sunuyor. Cihazlarının pil ömründen şikayetçi olan kullanıcılar, yüksek şarj döngüsü ve kapasiteye sahip modelleri tercih etmeye başladı.

iPhone bataryalarında önemli bir inovasyona imza atan firma, 350 şarj döngüsü veya 1 yıla kadar garanti sunuyor. Akıllı telefonunun pil ömründen şikayetçi olanlar, yenilikçi batarya modelleri sayesinde ilk pil değişimi sonrasında, harika bir deneyim yaşıyor. Bataryaların içerdiği gelişmiş teknik özellikler, birçok riske karşı koruma sağlıyor.

Rova iPhone bataryasının özellikleri neler?

Mühendislerin yıllar süren AR-GE çalışması sonrasında üretilen iPhone bataryası, cihazı tüm risklere karşı koruyor. Sertifikalı koruma güvencesi içeren telefon bataryaları, iPhone modelleri için güvenli bir deneyimi sağlıyor. Yeni nesil bataryaların öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

Düşük akım koruması

Çift katmanlı devre yapısı

Kısa devre koruması

Yüksek akım koruması

Yüksek ısı koruması

İstikrarlı pil hücresi

Verimli bir telefon deneyimi için özel tasarlanan iPhone bataryaları yoğun bir test sürecinin ardından piyasaya girdi. Güçlendirilmiş batarya için, birçok cihazda yıllar süren testler yapıldı. Batarya değişimi döneminde kararsız kalan birçok iPhone kullanıcısı için en ideal çözüm olarak öne çıkan yeni nesil bataryalar, gitgide daha yaygın hale geliyor.

iPhone bataryasının zayıfladığını nasıl anlayabilirsiniz?

Apple, yarattığı müşteri deneyimiyle iPhone'un ilk nesillerinden bu yana, milyarlarca insana ulaşmayı başardı. Fakat pil sağlığı sorunu, iPhone kullanıcıları için en büyük problemdir. iPhone pil sağlığı zayıfladığında, batarya işlemci ve cihazın diğer donanımları için yetersiz gelir. Bu da yavaşlama, takılma gibi sorunları ortaya çıkarır.

Pilin bitmesi riskine karşı, birçok insan gün içinde defalarca cihazını şarj ediyor ve powerbank kullanıyor. Telefonun pilini değiştirme zamanının gelip gelmediğini, iPhone ayarları üzerinden görmek mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmek gereklidir:

iPhone'da "Ayarlar" menüsüne girin.

"Pil Sağlığı" ve "Şarj Etme" kısmına dokunun.

Karşınıza pil kapasitesi, performansı ve servis durumu çıkacaktır.

Pil sağlığı bölümünde, "Servis" uyarısını gördüğünüz takdirde, bataryayı değiştirmelisiniz.

Yeni telefon almak yerine güçlendirilmiş batarya tercihi yaygınlaştı

iPhone, sadık bir kullanıcı kitlesine sahip ancak batarya kaynaklı problemler, akıllı telefon sahiplerine oldukça kötü bir deneyim yaşatıyor. Sıfır iPhone fiyatlarının yükseldiği son yıllarda, batarya kaynaklı telefon yavaşlama problemleri oldukça arttı. Telefon değiştirmenin yüksek maliyeti ön plana çıktığı için, güçlendirilmiş iPhone bataryası tercihi daha yaygın hale geliyor.

iPhone pil sağlığının %80'in altına düşmesi durumunda, pili en kısa süre içinde değiştirmek şart. Rova imzası taşıyan yeni nesil güçlendirilmiş iPhone bataryası, yüzde 30 ekstra kapasitesi ve 1 yıllık garantisiyle iPhone sahiplerine hitap ediyor.