iPhone 15 Pro Max, WiFi Performansında iPhone 14 Pro Max'i Geride Bıraktı

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasındaki WiFi performansı karşılaştırıldı. İlk test sonuçlarına göre, iPhone 15 Pro Max'in daha yüksek hızlara sahip olduğu görüldü. Modem güncellemesi de önemli bir faktör olarak belirtildi.

Tanıtılalı birkaç gün olan iPhone 15 Pro Max ile geçen yılın en güçlüsü iPhone 14 Pro Max modellerinin WiFi performansını karşılaştırdık. 1000 Mbps simetrik TurkNet GigaFiber internet bulunan SDN ofisinde kazanan kim oldu?

iPhone 15 Pro Max vs 14 Pro Max! WiFi performans farkı ne kadar?

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iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasındaki WiFi performansı detaylı bir şekilde inceledik. İlk test sonuçlarına göre, iPhone 15 Pro Max'in daha yüksek download ve upload hızlarına sahip olduğu açıkça görülüyor. Bu, kullanıcıların internet üzerinde daha hızlı veri indirme ve yükleme deneyimi yaşayacakları anlamına geliyor. İkinci test ise iPhone 15 Pro Max'in üstün performansını daha da vurguluyor.

Bu testte, cihazın farkı daha da açarak özellikle yoğun veri trafiği anlarında bile stabil bir bağlantı sunabildiği ortaya çıktı. Sonuç olarak, iPhone 15 Pro Max'in WiFi performansı, özellikle hız ve güvenilirlik açısından iPhone 14 Pro Max'i geride bırakıyor gibi görünüyor.

İnternet hızını belirleyen en önemli etkenlerden biri de hiç kuşkusuz kullanılan modem. Yeni telefonlarda WiFi 6 desteği bulunduğundan, bu konuda kayıpsız internet elde etmek için sahip olduğunuz modem/router'ı da güncellemeniz gerektiğini belirtelim.