iPhone 15 Plus, selefi olan iPhone 14 Plus'a kıyasla Dynamic Island ve işlemci başta olmak üzere bazı önemli yükseltmeler içeriyor. iPhone 15 Plus kutu açılımı ve özellikleri hakkında detaylı bilgi veriyoruz.

iPhone 15 Plus, selefi olan iPhone 14 Plus'a kıyasla Dynamic Island ve işlemci başta olmak üzere bazı önemli yükseltmeler içeriyor. O halde lafı çok uzatmadan iPhone 15 Plus kutu açılımını sizlerle buluşturalım.

iPhone 15 Plus ekranı için Dynamic Island dokunuşu

iPhone 15 Plus modeli, selefi gibi 6.7 inç boyutunda ve 1284 x 2778 piksel çözünürlüğünde Ceramic Shild ile korunan Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 2.000 nit parlaklık sunuyor.

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Bu ekrandaki en göze çarpan değişiklik, çentiğin yerine Dynamic Island gelmesi. Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri ile hayatımıza soktuğu ve Android akıllı telefon üreticileri başta olmak üzere pek çok markanın dikkatini çeken Dynamic Island, uygulamalardan gelen bildirimleri göstermeye yarayan bir tasarımdır.

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Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 14 Plus'a konulmayan Dynamic Island, bu yıl tanıtılan Plus modeli ile birlikte bütün seride yer aldı. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Dynamic Island, bildirime göre farklı bir şekil alabilir.

iPhone 15 Plus modeli, işlemci bakımından selefine göre önemli bir yükseltme içerdi. Öyle ki iPhone 14 Plus'ın kalbinde Apple imzası taşıyan A15 Bionic bulunuyorken, yeni akıllı telefon ise A16 Bionic'ten güç alıyor. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçti.