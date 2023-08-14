iOS 17 ile Safari'ye gelen 9 yeni özellik

iOS 17 ile birlikte iPhone'lar yepyeni özellikler kazanıyor. Bu videoda iOS 17 ile birlikte Safari uygulamasına gelecek olan 9 yeni özelliği anlattık. İşte detaylar...

iOS 17 ile birlikte iPhone'lar yepyeni özellikler kazanıyor. Bunlardan bazıları yeni uygulamalar şeklinde gelirken bazılarıysa iPhone'larda yer alan uygulamaları geliştiriyor. Bu videomuzda sizler için hem iOS 17'den bahsettik hem de iOS 17 ile birlikte Safari uygulamasına gelecek olan 9 yeni özelliği anlattık. İşte iOS 17 ile birlikte Safari'ye gelen 9 yeni özellik ve detaylarının bulunduğu videomuz…

iOS 17 sayesinde Safari'yi kullanmak çok daha kolay!

Her yeni iOS güncellemesiyle birlikte iPhone'lar birçok yeni özellik kazanıyor. iOS 17 ile birlikte de birçok yeni özellikle iPhone'larda hazır olarak beklemeye başladı. Yıllardır hizmet veren Safari uygulaması da iOS 17 ile birlikte yeni özellikler kazandı. Sihirli Elma ekranlarından Osman Furkan Şahin sizler için iOS 17 ile birlikte gelen yeni Safari özelliklerini anlattı. İşte videomuz ve iyi seyirler…

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Yeni 17 güncellemesi ile birlikte Safari uygulamasına gelen yeni özelliklerden ilki "Profiller" özelliği. Profiller daha öncesinde de iPhone'larımızda vardı ancak Safari uygulamasına yeni entegre edildi diyebiliriz. Bu özellik sayesinde "iş, gündelik, özel" gibi farklı türdeki aramalarınızı gruplandırabiliyorsunuz. Böylece hem karışıklığı önlemiş oluyorsunuz hem de Safari uygulamanızı belli bir düzen içerisinde kullanıyorsunuz.

Yeni güncellemeyle gelen ikinci özellik ise özel dolaşma modunu kilitleyebilmeniz. iOS 17 ile birlikte varsayılan olarak gelen bu yeni özellikle birlikte özel dolaşma modunu Face ID veya Touch ID ile kilitleyebiliyorsunuz. Bu sayede özel dolaşma modunuz tamamen size özel kalıyor.

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iOS 17 ile birlikte gelen bir diğer çok önemli özellik ise "takipli linkleri soyma" özelliği. İsim olarak biraz garip gelmiş olabilir ancak bu özellik çok hoşunuza gidecek. Bazı linklerin sonuna eklenen takip linkleri sayesinde sizin hangi bağlantıya giriş yaptığınız gibi veriler izlenebiliyordu. Fakat artık Safari bu linkleri ayıklayacak ve izlenmenizi önleyecek.

Kalan diğer 6 özelliği ise videomuzda Osman Furkan Şahin'in anlatımıyla öğrenebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Sihirli Elma YouTube kanalını ve sosyal medya hesaplarını takip edin! Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın!