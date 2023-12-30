iOS 17'de iPhone simgeleri kayboluyor hatası

Apple, iOS 17 ile birlikte birçok özellik sunarken hata düzeltmeleri yayınlamayı da ihmal etmiyor. Genellikle haftalık paylaşılan ara sürümler ile kullanıcı şikayetlerini gideren şirket, son iPhone hatası ile saç baş yoldurttu. Kullanıcılar, uygulama ve dosya simgelerinin bir anda kaybolduğunu bildirdi.

iPhone simge kayboluyor hatası nasıl çözülür?

Sihirli Elma Editörü Alperen Öztürk'ün başına gelen son olay, iPhone 14 Pro Max sahiplerini etkiliyor gibi görünüyor. iOS 17.1.2 sürümünü kullanırken ana sayfadaki simgelerin kaybolduğunu ve uygulamaları açmanın mümkün olmadığını fark etti.

Ayrıca ekranı kapatıp açtıktan sonra da benzer bir durum yaşandığını ve dosyalara giremediğini belirtti. Videoda da görüldüğü üzere, ana sayfadaki belirli uygulamalar bir anda kayboluyordu. Telefonu kapatıp açmanın ve iOS 17.2.1 güncellemesini yüklemenin çözüm olduğunu buldu.

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Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 17.2.1 "önemli hata düzeltmeleri" sağlıyor. Ancak şirket hangi hataların giderildiğine dair bilgi vermiyor. Ayrıca iOS 17'ye yeni bir özellik getirmediğinin de altını çizmek gerekiyor.

Öte yandan Apple, güncellemeyi tüm iOS 17 kullanıcıları için öneriyor. İndirmek isterseniz Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme bölümüne gidebilir ve test edebilirsiniz.

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