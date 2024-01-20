Intel, işlemcilerinde oyun performansını artırmak için APO teknolojisini tanıttı

Yarı iletken devi Intel, işlemcilerinde oyun performansını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile birlikte Intel Application Optimization ya da kısa adıyla APO teknolojisini tanıttı. Oyuncuların dikkatini çeken bu teknoloji, nihayet önceki nesil işlemcilere de geliyor. İşte ayrıntınlar…

Intel 12 ve 13. nesil işlemcilerde performans artırma için APO dopingi!

Intel'ın masaüstü işlemcileri için geliştirdiği APO teknolojisi, aktif hale getirildiğinde desteklenen oyunlarda performansı artırıyor. Oyun sırasında çekirdeklere binen yükü analiz ediyor ve buna göre performansı dinamik olarak artırıyor. Bununla beraber yükü verimlilik yerine performans çekirdeklerine taşıyor.

Intel Application Optimization (APO) teknolojisinin başlangıçta 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerde kullanılacağı açıklanmıştı. Neyse ki bu sınır kalkıyor. Şirket, CES 2024 fuarında yaptığı söyleşide bazı 12 ve 13. nesil işlemcilerin de destekleneceğini açıkladı. Fakat bu modeller açıklanmadı. Bu noktada yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcilerin destekleneceğine dair bir beklenti var.

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APO teknolojisi, şimdilik F1 2022, Metro Exodus, World War Z, Marvel's Guardians of the Galaxy gibi popüler oyunları destekliyor. Öte yandan Starfield ve Cyperpunk 2077 oyunları için destek olmadığını belirtmek gerekiyor. Kapsam sürekli olarak genişliyor.

Intel Application Optimization (APO) teknolojisi şu anda şu işlemcilerde kullanılabilir;

Intel Core i9 14900K

Intel Core i9 14900KF

Intel Core i9 14900HX

Intel Core i7 14700K

Intel Core i7 14700KF

Intel Core i7 14700HX

Bu teknolojiyi kullanabilmek için BIOS ayarları üzerinden "Intel Dynamic Tuning Technology" seçeneğini aktif etmeniz gerektiğini belirtelim. Akabinde Microsoft Store üzerinden ilgili uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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