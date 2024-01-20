Üye Girişi
Haberler

Intel, işlemcilerinde oyun performansını artırmak için APO teknolojisini tanıttı

Güncelleme:
Abone Ol

Yarı iletken devi Intel, 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile birlikte Intel Application Optimization (APO) teknolojisini tanıttı. APO teknolojisi, desteklenen oyunlarda performansı artırarak oyuncuların dikkatini çekiyor.

Yarı iletken devi Intel, işlemcilerinde oyun performansını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile birlikte Intel Application Optimization ya da kısa adıyla APO teknolojisini tanıttı. Oyuncuların dikkatini çeken bu teknoloji, nihayet önceki nesil işlemcilere de geliyor. İşte ayrıntınlar…

Intel 12 ve 13. nesil işlemcilerde performans artırma için APO dopingi!

Intel'ın masaüstü işlemcileri için geliştirdiği APO teknolojisi, aktif hale getirildiğinde desteklenen oyunlarda performansı artırıyor. Oyun sırasında çekirdeklere binen yükü analiz ediyor ve buna göre performansı dinamik olarak artırıyor. Bununla beraber yükü verimlilik yerine performans çekirdeklerine taşıyor.

Intel Application Optimization (APO) teknolojisinin başlangıçta 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerde kullanılacağı açıklanmıştı. Neyse ki bu sınır kalkıyor. Şirket, CES 2024 fuarında yaptığı söyleşide bazı 12 ve 13. nesil işlemcilerin de destekleneceğini açıkladı. Fakat bu modeller açıklanmadı. Bu noktada yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcilerin destekleneceğine dair bir beklenti var.

13. Nesil Intel işlemcili Infinix INBook Y4 Max dizüstü bilgisayar tanıtıldı!

APO teknolojisi, şimdilik F1 2022, Metro Exodus, World War Z, Marvel's Guardians of the Galaxy gibi popüler oyunları destekliyor. Öte yandan Starfield ve Cyperpunk 2077 oyunları için destek olmadığını belirtmek gerekiyor. Kapsam sürekli olarak genişliyor.

Intel Application Optimization (APO) teknolojisi şu anda şu işlemcilerde kullanılabilir;

Intel Core i9 14900K

Intel Core i9 14900KF

Intel Core i9 14900HX

Intel Core i7 14700K

Intel Core i7 14700KF

Intel Core i7 14700HX

Bu teknolojiyi kullanabilmek için BIOS ayarları üzerinden "Intel Dynamic Tuning Technology" seçeneğini aktif etmeniz gerektiğini belirtelim. Akabinde Microsoft Store üzerinden ilgili uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Intel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title