Günümüzde birçok insan Instagram'da takip etmeyenleri merak etmektedir. Bu rehberde, Instagram takip etmeyenleri görmenin programsız bir yolunu anlatacağız.

Günümüz sorunlarından belki de en büyüklerinden biriyle karşınızdayız. İşte, okulda gördüğümüz ve hoşlandığımız birin Instagram'da ekliyor ve onunla bir aşk hikayesi düşlüyoruz. Daha sonra kendisi hikayelerimizi görmediğinde "Acaba beni takipten mi çıkardı?" sorusunu kafamızdan atamıyoruz. veya eskiden samimi olduğunuz insanların sizi hala takip edip etmediğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte sizin için "Instagram Takip Etmeyenler Programsız Nasıl Görülür?" "Instagram Takip Etmeyenler Nasıl Bulunur?" rehberimiz…

Rehberimizdeki adımlar "Instagram şifresi paylaşmadan takip etmeyenleri görme, programsız Instagram takip etmeyenleri görme" gibi isteklerinize birebir olarak cevap verecek çözümlerdir.

Instagram Takip Etmeyenler Nasıl Görülür? [PROGRAMSIZ]

"Ah keşke Instagram'da takipten çıkanları da görsek!" dediğinizi duyar gibiyiz. Bu konuda Instagram'la görüşüp fikir vermekten başka bir şey elimizden gelmiyor ancak sizin için bunu yapmanın farklı bir yolunu daha anlatabiliriz. İşte "Instagram Takip Etmeyenler Nasıl Görülür Programsız" sorusuna cevap olacak rehberimiz…

Öncelikle Instagram hesabınıza bir bilgisayardan Google Chrome veya başka bir tarayıcıdan giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Profil simgesin tıklayın.

Profil sayfasından takip edilenlere girin ve en aşağıya kadar sürükleyerek tüm takip ettiğiniz kişilerin yüklenmesini sağlayın.

Daha sonra profil sayfasına tekrar dönün.

Profil sayfasında F-12 tuşuna basın veya farede Sağ Tık>İncele(Öğeyi Denetle) seçeneğine tıklayın.

Sağda açılan yeni sekmeden "Console" sekmesini işaretleyin.

Daha sonra "cobanov.dev" sitesini aratın ve sayfadaki kodu kopyalayın.

Bu kodu Console sekmesinin en altına yapıştırın ve "Enter" tuşuna basın.

Eklediğiniz kod sayesinde sizin takip ettiğiniz ancak sizi takip etmeyen tüm hesapları göreceksiniz.

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